Goffin arrasa en Acapulco e Isner hace las maletas

Google Plus

David Goffin en acción durante el pasado MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Noche de eclipse lunar, que trajo el previsible triunfo de Johnson contra Isner, emparejando la serie entre ambos. Lo predecible de este triunfo es que ya no se requiere de un excelente saque para ganar partidos, hay un cambio en el circuito. La lectura del servicio es la nueva propuesta.

En otro partido de la jornada, que previamente parecía más parejo, el belga David Goffin, le ganó sin atenuantes al francés Stephane Robert, por amplio margen. Con su regularidad habitual, el David pudo superar fácilmente al francés y meterse en la segunda ronda donde lo espera el ganador del partido entre Sam Querrey y Kyle Edmund.

El duelo de estadounidenses, lo gano Johnson. Donde privo más la regularidad de Steve, que prevaleció no solo con la devolución de saques, sino que además no generó tantas dobles faltas sobre su compatriota, algo que en partidos tan cerrados y parejos hacen la diferencia.

Todavía las estrellas del Torneo no entraron en juego, pero ya se vive el cálido aroma particular de Acapulco, el mar y las playas por ahora están calmadas, la llama no se prendió todavía, solo chispazos de la derrota de Isner. Mañana se viene el top show, quien será el primero en mover las aguas del ATP 500 Abierto Mexicano Telcel Acapulco se sabrá pronto.