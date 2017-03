Querrey continúa en la Cresta de la ola

Google Plus

Sam Querrey derrota al Campeon defensor y se mete por segunda vez en las semifinales de Acapulco

Parece que el estadounidense encontró la mejor ola de las playas de Acapulco, con un juego vertiginoso y contundente, luego de dominar en segunda ronda a Goffin, no le dio posibilidades de hacer su juego a un cansado Thiem, que trato de emparejar el juego en el segundo set.

Las claves del partido para Thiem era tratar de hacer durar los puntos lo máximo posible, provocando el error del estadounidense presionando sobre su revés. En cambio Querrey debía, tener buenos porcentajes de primeros saques, acelerar con su drive, intentando puntos cortos, y aunque su altura no prevea un jugador de buenos traslados, es algo que Querrey lo demuestra en este principio de año y en el final del 2016.

En el primer juego comenzó de menor a mayor el primer set con su saque sufrió para mantenerlo pero lo termino ganando con las armas que tenía planeadas anteriormente, el saque y el drive fueron definitorios en el primer juego (Jugó con su estrategia).

Luego le toco sacar a Thiem, y el repertorio q él necesitaba para contrarrestar la agresividad de su rival, no lo puso a prueba y tomó malas decisiones, no jugando ángulos, no siendo profundo con el revés, fue una fácil presa para el inspirado Querrey.

El estadounidense aprovechó su próximo punto de quiebre, favorecido que el austriaco no podía realizar su estrategia y que el calendario programado de Thiem lo mostraba algo fatigado y errático. En 22 minutos, Sam liquidaba el primer set con un porcentaje de 79 % de primeros servicios contra solo 42% de su rival.

Segundo set un poco más parejo

El segundo set, fue más parejo, en algunos momentos del partido Thiem consiguió plantarse mejor en la cancha, consiguiendo, más peloteos de revés permitiendo que el estadounidense no lograra conectar su derecha. Pero en esos momentos eran solo una pequeña parte de la película. Thiem jugando como debía hacerlo desde el comienzo del partido, logró un quiebre en el octavo juego del partido, haciendo devoluciones y con la ayuda de Querrey que fue en uno de los pocos momentos del partidos donde estuvo apurado y errático.

Se esperaba un resurgir del último campeón, que iguale en set y que saque ese partido que a uno lo fortalece, pero con su saque hizo todo mal, errores no forzados con el drive, una doble falta y jugándole al medio, al drive del estadounidense, que permitió ser dominado.

Este fue el comienzo de un fin anunciado, Sam siguió encima de la ola más alta de Acapulco y se dejó llevar con su fluidez de juego y ganaba el segundo set después de quebrar de nuevo en el undécimo juego por 7-5.

Querrey, ahora deberá enfrentar al australiano Nick Kyrgios, alguien impredecible, que puede jugar un partido histórico o entrar completamente desconcentrado y errar todo lo que juegue. Querrey llego a las semis, Thiem debería hacer la pausa por unas semanas y descansar mental y físicamente