Simona Halep: "Estoy muy orgullosa de estar en la final"

Simona Halep defenderá su título en el Mutua Madrid Open. Tras su victoria en la semifinal ante la letona Anastasija Sevastova, la rumana declaró sentirse muy orgullosa y que tratará de dar lo mejor de sí misma en la final de mañana sábado.

Primera tenista en llegar a tres finales en Madrid: "Es una gran sensación. Lo he oído al terminar el partido y es muy bonito escuchar eso. Sinceramente, no me esperaba esto después de un duro comienzo de año. Por eso estoy muy orgullosa de haber gestionado muy bien todas estas emociones, estoy en la final".

Nervios iniciales: "Me sentí muy nerviosa hoy, no sé por qué. Quizá por el hecho de estar disputando otras semifinales aquí y poder llegar a la final de nuevo. Incluso no podía respirar del todo bien, me sentí cansada durante el partido, pero después del partido de dobles he podido relajarme un poco y me encuentro mejor".

Marcador sencillo, partido complicado: "Fue un partido muy duro, sobre todo en el segundo set. Al final, con 4-3 arriba fueron dos juegos muy complicados pero sentía que si aguantaba un poco más podía acabar en dos sets. Ella (Sevastova) juega muy bien, muy agresivo, especialmente con su revés pero cambiar el rumbo del segundo set después de comenzar perdiendo 3-0 y salió bien".

Partido a partido, torneo a torneo: "En ningún momento he pensado en la cantidad de puntos que defendía. No he sentido la presión y no estoy pensando en los siguientes torneos. Sólo me preocupa mantener este nivel, ser capaz de seguir haciendo las cosas como estos días".

Buenas sensaciones en Madrid: "Lo he dicho muchas veces, aquí me siento como en casa. El público me apoya mucho y en esta superficie me siento más cómoda. También he visto a muchos compatriotas aquí, algunos de ellos son los que hacen las pistas de este torneo, por eso digo que me siento como en casa".

¿Más presión de cara a Roland Garros? "Es muy difícil hablar de favoritos en un Grand Slam porque es un torneo completamente diferente. Ahora mismo no estoy pensando en eso. No he disputado muchas finales de Grand Slam, sólo una. Cuando llegue ese torneo, trataré de dar lo mejor de mí misma e intentar ganar cada partido, pero ahora no quiero pensar en títulos, sino en estar relajada y tranquila".

Rival de cara a la final: "No importa contra quién vaya a jugar, ambas son muy fuertes y este año están jugando muy bien, con mucha confianza, será una batalla. Intentaré estar concentrada, preparada para correr a por todas las bolas. Si mantengo el nivel que vengo mostrando, tendré una gran opción de ganar".