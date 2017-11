Federer: "No me arrepiento de haberme saltado varios torneos este año"

Roger Federer golpea una derecha durante su partido de hoy ante el croata Marin Cilic. Foto: zimbio.com

Con su victoria ante el croata Marin Cilic (6-7(5) 6-4 y 6-1), Roger Federer concluyó imbatido la fase de grupos de la Copa de Maestros de Londres reafirmando su condición de máximo favorito para conquistar el que sería su séptimo título en este evento. El helvético analizó su partido frente a Cilic y también tuvo tiempo para contestar otras cuestiones acerca de su calendario a la carta y el número uno del mundo.

Sufrido triunfo ante Cilic: "No fue nada fácil. Estamos en una pista rápida y bajo techo. Eso hace que puedas pagar un precio muy alto si cometes algún que otro error. Al principio me he precipitado un poco. Ha habido unos cuantos puntos en el primer set en los que tenía que haber sido más paciente. Afortunadamente, he sido capaz de darle la vuelta al partido en el segundo set y en el tercero me he encontrado muy a gusto. Quizá Marin (Cilic) bajó su nivel al final pero durante mucho tiempo me puso en problemas. Estoy contento por la victoria y por cómo estoy jugando en estos momentos".

Sin presión al estar ya clasificado: "Es un poco raro jugar sabiendo que ya estás en la siguiente ronda, pero también es bonito al no tener la presión habitual de ganar el partido. Ahora, de manera relajada, esperaré a ver quién es mi rival".

Calendario más corto: "No me arrepiento de haber tomado esta decisión. Lo único que lamento es haber perdido contra Donskoy y Haas en Dubai y Stuttgart, pero tuve bolas de partido en ambos torneos, por lo que no se puede decir que no lo intenté. A mis 36 años no puedo arriesgarme a luchar por el número uno del mundo, eso es algo que no va a cambiar en el futuro".

Retirada de Herbert y Mahut en el dobles: "He oído que han decidido abandonar por precaución (problemas de espalda de Herbert). Es una lesión muy parecida a la que tuve yo hace tres años. Me acuerdo de la final de la Copa Davis de aquel año. Yo estaba tocado de la espalda pero gracias a todo el equipo y sobre todo, a Stan (Wawrinka) y Severin (Luthi), logré recuperarme bien. Ellos me apoyaron mucho".

Federer tendrá como rival en las semifinales al vencedor del encuentro entre el belga David Goffin y el austriaco Dominic Thiem.