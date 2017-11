Denis Shapovalov: "Es importante concentrarme en mí y en lo que necesito para seguir progresando"

Shapovalov terminó la temporada como el número 51 del mundo. Imagen: ZImbio:

Denis Shapovalov, de 18 años, tuvo una temporada sensacional y un ascenso inesperado en el ranking. Sus logros le valieron para ser galardonado en el O2 de Londres, durante las ATP Finals, como la "Estrella ATP del Mañana" y como el "Jugador con Mayor Progreso". Shapovalov inició la temporada en el puesto 250 del ranking y terminó en el 51, luego de alcanzar una semifinal en el Masters 1000 en Canadá, venciendo a Juan Martín del Potro y a Rafael Nadal en el trayecto. Además el canadiense alcanzó la cuarta ronda en el US Open cayendo ante Pablo Carreño.

Durante la ceremonia, realizada al término de la victoria de Goffin ante Federer, el canadiense declaró sus deseos de poder estar en un futuro entre los mejores ocho de la temporada. “He trabajado muy duro este año y espero estar entre el top ocho en el futuro. Intentaré dar todo lo que pueda para estar aquí, porque sería un sueño hecho realidad. Sin duda, quiero ganar un título del ATP World Tour la próxima temporada y cerrar el año en el Top 25 si todo va bien”, dijo.

En 2015, el ganador de la Estrella ATP del Mañana fue para el alemán Alexander Zverev, hoy número cuatro del mundo. En él, Shapovalov tiene un gran ejemplo del progreso que puede llegar a tener si sigue mejorando su tenis. "Es increíble lo que ha hecho (Zverev). Ser número tres del mundo a su edad es increíble. Es un gran jugador y tuvo una temporada sensacional, por supuesto que es un ejemplo a seguir y desearía estar en su lugar", comentó el canadiense. "Pero creo que todos tenemos caminos diferentes, algunos más rápidos, otros más lentos. Para mí es importante no apresurarme ni tener la mirada en lo que otros jugadores hacen. Es importante concentrarme en mí y en lo que necesito para seguir progresando. Y si lo hago, espero tener el mismo éxito que él ha tenido." concluyó Shapovalov.

El joven zurdo de un poderoso revés a una mano comenzó el año perdiendo un partido de clasificación para un Challenger y lo terminó compitiendo en torneos ATP y llegando a las Next Gen Finals. El canadiense comentó sentirse bien al final de la temporada y con motivación para el trabajo de cara al 2018.

Shapovalov mencionó darse cuenta de la gran diferencia entre un Challenger y un torneo ATP, puesto que en este último tipo de torneos "cada partido es difícil, todos tienen hambre de ganar, hay muchos puntos en juego, mucho dinero y nadie te regala nada". El canadiense se dio tiempo de bromear en cuanto al desempeño de sus colegas Roger Federer y Rafael Nadal. "Espero que no sigan jugando tanto tiempo, de lo contrario será muy difícil llegar a este torneo (ATP Finals). Me encantaría en unos años poder estar aquí, pero Rafa y Roger tendrían que entrenar menos (...) Te demuestran porqué son unos campeones, tener 31 y 35 años y regresar y ser número uno y dos del mundo es increíble.

Después de las Next Gen Finals, Shapovalov se reunió con su equipo para la retroalimentación y señaló que no trataron de concentrarse tanto en lo sucedido sino en establecer metas más altas para el próximo año. "El tenis no para, la vida no para. Tuve un excelente año pero estoy motivado en seguir trabajando, en seguir mejorando y tener un mejor año. Es importante trabajar para mejorar físicamente, volverme más fuerte y mejorar mi trabajo con los pies, además de un par de puntos específicos que pienso que me ayudarán a mejorar en los próximos años", concluyó Shapovalov.