Goffin resurge a tiempo

Goffin en su debut en Australia. Foto: Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac

El belga David Goffin arrancó su participación en la segunda jornada del Open de Australia con una trabajada victoria ante el alemán Matthias Bachinger, que había accedido al cuadro final procedente de la previa, en cuatro sets y dos horas y media de partido (6-7(3), 6-3, 6-2, 6-4).

En los primeros compases del encuentro, el jugador alemán conseguía imponer un ritmo de juego más favorable a sus intereses, acortando los puntos y sin dejar que su rival tomara la iniciativa desde el fondo de la pista. Se llegaba al empate a cuatro en el primer set cuando Goffin aprovechaba su primera opción de rotura para dar el primer golpe al partido. Sin embargo, el belga no sería capaz de cerrar el set cediendo su servicio en el siguiente juego. Se llegaba al desempate y ahí la moneda cayó del lado de Bachinger, que encontraba premio a su constancia en esta primera manga. Se esperaba la reacción del tenista de Lieja, claro favorito antes del partido, y esta empezó a llegar cuando Bachinger volvió a romper para cobrar una peligrosa ventaja en el segundo set. Goffin recuperó la rotura para poco después conseguir una segunda rotura y esta vez sí, cerrar el parcial con su servicio.

Poco a poco Goffin había hecho con el ritmo del partido en el segundo set, y ya en el tercero pisó el acelerador para no dar pie a más sobresaltos. Dos roturas ya de inicio dejaron sin opciones a Bachinger en el tercer parcial. Historia muy parecida la que se viviría en el cuarto set, y aunque esta vez el alemán recuperaría uno de los dos breaks, sería insuficiente para seguir con vida en el partido. El belga destacaba en rueda de prensa al final del partido las dificultades de las primeras rondas: "Nunca es fácil empezar ante un qualy. Él viene con tres partidos ganados y con confianza. No he encontrado ritmo en el primer set, pero a partir de ahí he ido mejorando". El rival de Goffin en segunda ronda será el francés Julien Benneteau, que ha vencido en primera ronda al japonés Taro Daniel en cuatro sets (6-7(8), 7-6(0), 6-4, 6-1).