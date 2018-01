Halep sobre su victoria ante Osaka: "Este partido significa mucho para mí"

Simona Halep. Imagen: Zimbio.com

Simona Halep sigue salvando todos los obstáculos en Melbourne para mantener el número uno. Es la tercera vez que la rumana consigue llegar a los cuartos de final en el Abierto de Australia, aunque nunca ha conseguido superar esa fase del Grand Slam. Simona, que juega sin patrocinador desde que dejó Adidas a finales de 2017, sufrió una pequeña lesión en el torneo de Shenzhen aunque parece que esto no le está impidiendo mostrar su mejor cara sobre la pista, "Jugué bastante bien y estoy feliz de haber vuelto a los cuartos de final aquí", dijo la número uno en su entrevista después del partido. "No esperaba eso al inicio del torneo debido a mi lesión". Halep, que todavía no sabe el alcance de la lesión y confiesa que no piensa más allá de su próximo partido, "No estoy segura porque estoy corriendo mucho". "Tal vez me acostumbre al dolor y no estoy pensando demasiado en que algo pueda suceder. Voy punto a punto. Estoy intentando jugar al 100%".

Simona jugó una difícil tercera ronda frente a la estadounidense Lauren Davis. Un encuentro que se fue a las tres horas y 44 minutos de juego del cual la tenista ha hablado sobre su recuperación, "Sentí la victoría un poco, pero no demasiado", admitió Halep. "Este torneo se está convirtiendo en un maratón para mí, pero estoy feliz de estar aquí. El primer día después del partido estuvo bastante bien", explicó la número uno. "Anoche fue realmente duro. No pude dormir. Tenía dolor en todas partes. Pero dormí antes del partido dos horas, y trabajé perfectamente. Estaba fresca después de eso. Me sentí bien".

La victoria ante Naomi Osaka tampoco ha sido sencilla a pesar del contundente marcador. Sobre su encuentro: "Sobre el juego, la moví", dijo Halep después. "Intenté también hacerla retroceder... No podía dominar el juego. Al final lo hice, lo dominé. Fui mucho a la red. Terminé el punto cuando sentí que era el momento". Durante el partido sufrió molestias pero supo encontrar un plus de energía cuando el encuentro más lo requería, “Estuve un poco frustrada por el dolor pero no me rendí, soy fuerte mentalmente y eso me hizo sentirme feliz. Cuando llamó a la asistencia médica, tuve tiempo para calmarme, para creer de nuevo y resetear la mete. Y también tuve más energía después de esos minutos de descanso. Este partido significa mucho para mí, ha sido una gran victoria”, concluyó la número uno.