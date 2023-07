Honduras gana, pero no avanza

La Copa Oro es el torneo más importante para muchos equipos de CONCACAF, sin duda es el mayor anhelo para equipos que no pueden ni clasificar a la fase final de la clasificatoria del mundial, para mala fortuna de estos equipos, México y Estados Unidos, dominan la competencia compartiendo el título desde hace mucho tiempo, por lo que son los rivales a vencer.

El duelo

Comenzaba el duelo entre Honduras y Haití, ambos necesitaban la victoria para aspirar a avanzar con una combinación de resultados del partido entre México y Qatar, llegaba el minuto tres y Haití ya se acercaba a la portería rival, pero no lograba hacer daño, el jugador pedía penalti por una falta dentro del área pero al final no se marca nada.

Llegando al minuto cinco, Honduras por la banda derecha mandó un centro peligroso y el delantero no logra hacer un buen contacto, el juego seguía muy entretenido con ambas escuadras buscando la ventaja, llega el minuto once y Haití probaba con un disparo dentro del área, tan solo un minuto después, la selección haitiana seguía atacando y ahora era gracias a un centro por izquierda que es rematado en el segundo poste y la defensa evita el remate, un nuevo disparo llegaba pero ahora, fuera del parea de Honduras, pero este no causaba peligro.

Haití ya era más peligroso y estaba llegando más al área, llegando al minuto veinte, un disparo dentro del área era desviado por el portero y tras el rebote, Pierrot aprovechaba y marcaba el primer gol, Honduras ahora con la urgencia comenzaba a tener oportunidades peligrosas en el área rival, pasando el minuto treinta, el portero de Haití tiene una gran intervención para evitar el empate.

Cerca de terminar la primera mitad, Honduras mandaba un centro por derecha y ahora si encontraba un jugador en el área y era Brengston quien de cabeza igualaba el marcador, tras el gol, Honduras tendría un par de ocasiones y tras no lograr aumentar la ventaja, finaliza la primera mitad con igualdad en el marcador, en el otro partido del grupo Qatar vencía a México.

Celebra Honduras/Imagen: FenafuthOrg

Comenzaba la segunda mitad y era Honduras el que salía a proponer, pasando el minuto cincuenta, Haití generaba peligro en el área rival, pero no estaba del todo preciso, una gran jugada por parte de Honduras le daba a Pinto la oportunidad de colocarse frente al portero y así sumaba el segundo gol para Honduras, con los resultados al momento, ninguna de las selecciones que disputaron este partido estaba clasificado a la siguiente ronda.

Al sesenta y tres Haití tenía una oportunidad pero el jugador caía dentro del área y tras la revisión del VAR, no se marcaba el penalty, el duelo perdía intensidad hasta llegar al noventa donde se agregaron diez minutos y el marcador ya no cambiaría, por lo que los resultados del grupo le daban el pase a la selección de México y Qatar.

El grupo B terminaba con México como líder con seis puntos, Qatar, quién es el invitado del torneo, se quedaba el segundo lugar, pese al resultado de Honduras, la derrota ante México lo dejó con una diferencia de goles negativa y eso fue la causa de que el equipo no lograra avanzar a la siguiente ronda, ahora Honduras y Haití deberán prepararse para el siguiente torneo internacional ya que para la clasificatoria del próximo mundial no tendrán a los mejores en competencia y habrá más lugares.

Se despide Honduras/Imagen: FenafuthOrg

La selección de Haití tenía más posibilidades de avanzar en caso de haber mantenido la ventaja ya que hubiera sumado seis puntos, y ni la victoria de Qatar le hubiera quitado el pase, pero al final los errores costaron caro y ahora tendrán que volver a casa, ocupando el último lugar del grupo B.