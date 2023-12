¿Mexicanos en Europa, se quedan sin Champions?

Para los futbolistas el mayor deseo es jugar en Europa y después jugar la UEFA Champions League, los jugadores que han disputado esta competencia son privilegiados y es que es sinónimo de estar en un club importante, el último gran representante en esta competencia fue Javier Hernández, quien jugó para el Manchester United y disputó la final ante Barcelona.

En la presente temporada se demuestra que hay pocos representantes en esta competencia y en Europa, Edson Álvarez, recién llegado al West Ham, está disputando la Europa League, equipo con el cual ya logró avanzar a la siguiente ronda, Raúl Jiménez, ahora con el Fulham, no está en competencias Europeas y permanece en la parte baja de la Premier, Andrés Guardado, ya en la etapa final de su carrera, está disputando la Europa League con el Betis, mientras que Johan Vásquez está con el recién ascendido Genoa, estos futbolistas son importantes para la selección, sin embargo, con sus equipos aún les queda mucho por demostrar para estar en la UEFA Champions League.

Los jugadores que están en Champions

Lozano: Hirving Lozano, volvió con el equipo que lo llevó a Europa, esto tras haber pasado algunas temporadas con el Napoli, este jugador fue petición de Ancelotti en su paso por Italia, pero problemas internos dentro del club, dejaron fuera al italiano.

A partir de ahí Lozano no tuvo la confianza total de los entrenadores, si bien, llegó a tener un buen nivel, no fue lo que esperaban, el extremo mexicano luego de levantar el título de Serie A con el Napoli, ya no entraba en planes, así es como llegó al PSV.

El equipo de Holanda sabía que tenía que armar un buen cuadro para disputar la Champions, ya que compartía grupo con Arsenal, con 8 puntos el PSV está cerca de amarrar su pase a la siguiente ronda, pero su rival en la sexta jornada será el Arsenal, actual líder del grupo, una victoria del Lens podría poner en riesgo ese pase y todo dependerá de la diferencia de goles, Lozano podría no estar en la siguiente ronda, pero pasaría a la Europa League.

Lozano abordo/Imagen: PSV

Giménez: Santiago Giménez está demostrando un gran nivel en el Feyenoord, desde la temporada anterior mostró que está capacitado para la alta competencia, al salir campeón de la Eredivisie, obtuvieron un boleto para la UEFA Champions League.

Giménez al tener una sanción no disputó los primeros dos juegos, pero en su presentación ante Lazio, logró marcar dos goles, luego los siguientes dos duelos serían de los más complicados, pero fue en el último de la jornada 5 cuando se confirmó que Feyenoord ya no tenía oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

Santiago junto su club, llegan a la jornada 6 sin oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, ahora deberán ir pensando en la otra competencia de Europa, ya que nadie lo moverá de ese puesto, sin duda Giménez tendrá más oportunidades de disputar este torneo y de seguir en ese gran nivel, se podrá colocar en un mejor equipo.

Goleador/Imagen: Feyenoord

Sánchez: Jorge Sánchez llegó a Europa gracias al Ajax proveniente del América, el equipo de Ámsterdam, quería repetir lo que pasó con Edson Álvarez, quien desde su llegada fue mejorando temporada tras temporada.

Ajax al perder varios jugadores, pretendía armar otro cuadro competitivo, pero simplemente no lograron eso, con fallas evidentes y pocos minutos, el jugador salió de la institución para recaer en Porto, un equipo que ha confiado en los mexicanos desde ya hace varios años, esta temporada, Ajax no es competitivo y apenas está tomando un ritmo mayor, por otro lado, el conjunto de Portugal tiene opciones tanto del título en la liga como de seguir avanzando en la Champions, su pase se lo jugarán ante el Shakhtar, pues Barcelona tiene el liderato y su rival no ha sumado puntos, sin duda un duelo muy parejo para definir al segundo lugar.

La última jornada de Champions puede dejar sin representantes mexicanos, es por eso que salvo Giménez los otros dos deben tener un gran duelo para no perder su lugar, quizá la Europa League no es mala opción para estos jugadores y sus equipos.