Celaya rompe el invicto del Atlante

MF | Con la victoria, Celaya llega a 10 unidades y Atlante se queda estancado con 13 puntos dejando el líderato en peligro.

MF | Con la victoria, Celaya llega a 10 unidades y Atlante se queda estancado con 13 puntos dejando el líderato en peligro.

MF | Los dirigidos por Gustavo Vargas le hicieron conocer la primer derrota a los de Fentanes en la jornada 6 de este Clausura 2017.

90+4 ¡SE TERMINÓ EL PARTIDO! Celaya se impone a Atlante en su visita al estadio Andrés Quinta Roo. Dos goles de Juan David Pérez le dieron los 3 puntos los Toros. Atlante Descontó desde el 30' de la primera parte a través de un penal cobrado por Jesús Gómez pero no le alcanzó.

90+3' Tiro libre para el Atlante que cobrará el venezolano Gómez. Sólo le quedan 60 segundos a los jugadores de Fentanes para rescatar un punto del partido.

90+1' Algunos jugadores se calientan y se están encarando.

90+1' Amarilla para Zalazar.

90' El árbitro agrega 4 minutos.

88' ¡PRONO SE PIERDE EL EMPATE PARA EL ATLANTE! Un error de Galeana hizo que el esférico llegara a Enzo Prono, quien cuando se sacó al portero de encima en los límites del área grande, se demoró en disparar a portería y el mismo arquero se barrió para romper la jugada.

87' Tiro de esquina para Atlante.

86' Celaya busca finiquitar el encuentro en un contragolpe pero Murguía se precipitó y sacó un disparo muy desviado.

83' Los locales siguen dominando el partido pero no pueden contra el muro defensivo celayense.

80' Entramos a la parte final del partido y Atlante tiene tiro de esquina.

78' Último cambio que realizan ambos clubes. Por Celaya se fue Juan Pérez y entró Alexssander Medeiros, por Atlante salió Fernando Herrera e ingresó Carlos Cauich.

75' Amarilla para Sergio Riffo.

75' Amarilla para Rodrigo López por demorarse en cobrar una falta.

73' Tiro de esquina para los atlantistas.

70' Veinte minutos le restan a éste segundo lapso y Celaya comienza a quedarse en propio terreno.

68' Cambio de Celaya, entra Omar Domínguez y sale Alfredo Moreno.

67' Atlante sigue recibiendo faltas y nuevamente desde el costado tiene balón detenido.

63' Nuevamente falta a favor del Atlante.

61' Cambio de Atlante, se va David Stringel y entra Enzo Prono.

60' Falta de Edson Gutiérrez sobre Zurita y hay tiro libre desde un costado para Atlante que puede ser peligroso.

58' David Stringel recibe la amarilla por cometer una falta sobre Murguía.

55' Falta del argentino Zalazar sobre Lacerda.

52' ¡RUUUUUÍZ EN EL FONDO! César Villaluz arrastra el balón hasta la media luna del área rival y saca un punterazo que logra desviar el arquero atlantista.

49' Centro raso de Gómez que impacta el central Gamboa pero el balón se va por encima de la portería.

48' Falta de Lacerda sobre Domingo Zalazar en el pico del área grande. Tiro libre para Atlante.

45' ¡INICIA LA PARTE COMPLEMENTARIA! Atlante ahora es quien mueve el esférico desde el círculo del medio campo.

Todo listo para que comience la segunda mitad y ambos equipos hacen la primera modificación del partido. Por Atlante ingresó Javier Estrada y salió José Medina. Por parte de Celaya se fue Mitchel Oviedo y entró César Villaluz.

45+1' Se termina la primera mitad y Celaya está superando al líder con un doblete del colombiano Juan David Pérez, el primer gol al minuto 9 y el segundo al 20'; Atlante descontó mediante Jesús Gómez por vía de la pena máxima al 30'.

45' El árbitro agrega un minuto más al encuentro.

43' Falta y amonestación para Mitchel Oviedo tras acumulación de infracciones.

42' Remate de Zalazar que lo hace de forma incómoda y manda el balón por encima del arco de Roldán.

40' Cinco minutos le quedan a ésta primera parte y Celaya sigue arriba en el marcador por la mínima diferencia.

39' Fernando Herrera recibe un contacto en el rostro y abandona el terreno de juego para que sea atendido por el sangrado de la nariz.

38' Pérez recibe una falta y el balón parado será para el Celaya.

36' Falta sobre el autor del gol de los Potros de Hierro.

35' Falta de Alfredo Moreno sobre el venezolano Gómez y el 10 de Celaya recibe la primera amarilla del partido.

35' Se levanta el defensor y tras el impacto se volvió a incorporar al encuentro.

34' Edson Gutiérrez queda tendido en el campo después de un golpe.

32' Atlante sigue acercándose y ahora el cuadro de Celaya está pasando por un momento amargo.

30' ¡GOOOOOL DEL ATLANTE! ¡GOL DE JESÚS GÓMEZ! El venezolano define a ras de césped con un ligero toque de balón.

29' ¡PENAAAAAL PARA EL ATLANTE! Centro que mide mal el jugador Lacerda y el balón termina pegando en su brazo para que el juez central dictamine pena máxima.

28' ¡Se salva el Atlante! Gutiérrez llega solo al área y tras un centro impacta el balón pero lo manda por encima del marco.

27' Tiro de esquina para los Toros de Celaya, quienes están haciendo sufrir al adversario con cada acercamiento al área.

23' Atlante busca reaccionar pero Zurita desaprovecha una jugada dentro del área, tras demorarse y quedar incómodo sacó un mal disparo.

20' ¡GOOOOOL DE CELAYA FC! ¡GOL DE JUAN DAVID PÉREZ! El sudamericano arrastró el balón hasta el área tras un pase de Alfredo Moreno para después burlar al arquero y definir con la pierna izquierda.

20' Nuevamente hay tiro de esquina para los azulgrana.

19' Chilena dentro del área por parte de Zalazar pero el balón pega en el muslo de Lacerda y se va a tiro de esquina.

16' Disparo de Medina que se va desviado y abandona el terreno de juego.

12' Roldán envía el tiro del venezolano Gómez a tiro de esquina.

12' Tiro libre para Atlante.

9' ¡GOOOOOL DE CELAYA FC! ¡GOL DE JUAN DAVID PÉREZ! El colombiano aparece solo dentro del área y nomas llega a empujar el balón tras un tiro centro raso de Murguía.

5' Primeros minutos y el partido sigue equilibrado.

0' ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ANDRÉS QUINTANA ROO! Celaya, quien está en casa del Atlante, mueve primero el esférico en ésta primera parte.

Ésta será la indumentaria correspondiente con la que hoy los Potros de Hierro del Atlante y los Toros de Celaya saltarán a la cancha.

SUPLENTES CELAYA FC: Vega; Domínguez, Riestra; Villaluz, Montero; Medeiros, Vázquez.

SUPLENTES ATLANTE: Bravo; Bermúdez, Luna; Espinosa, Estrada; Cauich, Prono.

ALINEACIÓN CELAYA FC: Roldán; Torres, Galeana, Lacerda, Gutiérrez; López, Oviedo, Pérez, Riffo; Moreno, Murguía.

ALINEACIÓN ATLANTE: Ruíz; Uscanga, Gamboa, Stringel, Marroquín, Zurita; Gómez, Medina, Uscanga, Herrera; Zalazar.

El estadio Andrés Quintana Roo, que cuenta con un aforo para 17,289 personas, volverá a ver acción en el Ascenso MX luego de ausentarse durante dos jornadas consecutivas. El inmueble será escenario para el encuentro entre los Potros de Hierro del Atlante y los Toros de Celaya FC que corresponde a la jornada 6.

El estadio Andrés Quintana Roo, que cuenta con un aforo para 17,289 personas, volverá a ver acción en el Ascenso MX luego de ausentarse durante dos jornadas consecutivas. El inmueble será escenario para el encuentro entre los Potros de Hierro del Atlante y los Toros de Celaya FC que corresponde a la jornada 6.

Los once jugadores de Celaya tendrán que estar atentos al mediocampista ofensivo Francisco Uscanga, quien desde la fecha 2 no ha dejado de anotar. El veracruzano no está teniendo problemas a la hora de definir pues en 5 partidos ha marcado 4 goles.

Imagen: Oro Noticias

El cuadro titular de Atlante tendrá que estar atento al delantero Michel Vázquez, quien en apenas cuatro partidos ya le ha aportado a los suyos dos goles. El artillero mexicano es letal dentro del área sobre todo en el juego aéreo, de espaldas a la portería funciona como poste, y una de sus virtudes más destacadas es aprovechar su corpulencia y estatura para la retención del balón.

Imagen: Ascenso MX

Desde el regreso de los Toros de Celaya al balompié mexicano del ascenso que se dio en el 2011 y el descenso de Atlante del máximo circuito para comenzar una nueva aventura a partir del Apertura 2014, ambos equipos se han confrontado en 11 ocasiones, en la cual 9 enfrentamientos han correspondido a la liga de plata y sólo 2 al certamen de la Copa MX.

Dentro de la oncena de partidos, 7 enfrentamientos han terminado en empate, 3 encuentros han favorecido a los atlantistas y solamente ha ganado un cotejo el equipo guanajuatense que fue en estadio ajeno.

La última victoria de los azulgrana sobre los celayenses se dio el 23 de noviembre en el Andrés Quintana Roo en las semifinales de ida del Ascenso MX. Los locales se impusieron por la mínima con gol de Paul Francisco Uscanga al minuto 84.

Sin embargo, el único triunfo de Celaya sobre Atlante, desde su reaparición, fue en calidad de visitante en los cuartos de final de ida en el torneo Clausura 2016 con una solitaria anotación de Omar Domínguez al minuto 42.

El último enfrentamiento que tuvieron ambos clubes fue en el Apertura 2016. El encuentro era concerniente a las semifinales de vuelta y finalizó con un marcador de 0-0.

El equipo de Celaya FC llega tras un descalabro como local y ante el conjunto de Zacatepec, los Toros cayeron 2-3 y se estancaron con 7 unidades. Momentáneamente los dirigidos por Gustavo Vargas no han perdido fuera de casa, las dos visitas se han dividido en un empate ante Loros y un triunfo sobre Correcaminos.

La escuadra de Atlante vuelve a casa luego de meterse en la cancha del Carlos Iturrale y cazar a los Venados. Los jugadores de Eduardo Fentanes decretaron su cuarta victoria al imponerse a los de Mérida por un resultado de 1-2. Sus triunfos restantes han sido sobre Alebrijes, Zacatepec y Dorados. Solamente ha igualado en el marcador ante Correcaminos de la UAT. Los quintanarroenses son junto a Mineros uno de los equipos que aún no ha conocido la derrota en la actual campaña.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlante - Celaya, correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2017 de la liga de Ascenso MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Andrés Quintana Roo a las 19:00 hrs.