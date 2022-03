¿Qué debe modificar Leaño para conseguir la victoria ante Atlas?

Chivas necesita ganar el Clásico Tapatío ante Atlas tras el amargo empate contra el América, con el empate a cero el equipo local dejó mucho que desear en todos los aspectos, el espectáculo fue muy pobre pese a que los rojiblancos tuvieron un jugador más en la cancha y ahora enfrentar al actual campeón y equipo rival, será una difícil prueba los de Leaño deberán mostrar su mejor once para conseguir la victoria que le dará la confianza y tranquilidad que necesita el equipo.

Cambio en la defensiva

La parte baja de las Chivas ha sufrido mucho este torneo concediendo 14 goles en lo que va del campeonato, errores básicos que le han costado puntos al equipo siendo Sepúlveda y Olivas los principales señalados, Tiba a sido relegado a la banca en los últimos partidos y Olivas tras lesionarse en el clásico, estará fuera de tras a cuatro semanas, tal parece que veremos al fin a la dupla Mier-Briseño en la central, ambos jugadores tienen mucha experiencia en el futbol mexicano y ver a ambos en la cancha será bueno para el equipo ya que son muy talentosos pero no han podido jugar mucho juntos.

Medio campo nutrido

En el medio campo el más destacado ha sido Fernando Beltrán quien después de no ser considerado por Vucetich está teniendo un gran torneo pues es el jugador sub-23 que más pases completa en la Liga MX, Bouquet mostró ser un jugador con mucho futuro en el Clásico mostró que no le pesan los juegos importantes, será bueno verlo enfrentando al rial de la ciudad, para la contención Leaño tiene dos jugadores muy similares, Flores quien ha sido titular en la contención y Flores quien es de características similares, estos son los únicos jugadores de mediocampo disponibles en contención tras la lesión de Molina, será interesante ver cómo acomoda el medio campo para enfrentar a un equipo que sabe defender y retener el balón.

Beltrán en gran nivel/Imagen:Chivas

Ofensiva con muchos jugadores y pocos resultados

El gol era uno de los principales problemas el torneo anterior, para este Clausura 2022, Vega inició marcando en distintas ocasiones, sin embargo el jugador de desempeña mejor jugando por izquierda que de centro delantero, Chivas tiene como delanteros a Cisneros, Yrizar, Saldivar y Macías, este último llegando sorpresivamente tras su paso por Getafe, con una baraja de delanteros centros naturales Leaño no ha puesto como titular a ninguno de los mencionados en los partidos anteriores, jugadores de otras posiciones como Calderón, Angulo, incluso Vega han ocupado esta posición pero no han logrado marcar diferencia, Chivas necesita jugar con un centro delantero natural para combatir a la ríspida defensa del Atlas, Ronaldo Cisneros se dice que tiene muchas cualidades sin embargo desde su llegada a Chivas no ha tenido la oportunidad de mostrarse, Saldivar inició como titular pero no rindió como se esperaba y perdió la titularidad, Yrizar llegó como refuerzo del Tapatío donde comenzó anotando goles sin embargo ha dejado de hacer ruido luego de estar en las convocatorias de Chivas, Macías no ha sido el centro delantero que Chivas esperaba desde su regreso, no obstante Leaño debería jugar si o si con un delantero que conozca la posición ya que Chivas genera muchas llegadas.

Vega el hombre gol/Imagen:Chivas

El cambio reciente de portero no afecta mucho al equipo ya que Jiménez supo ha sabido responder, su experiencia en el equipo también es importante, aunque se desconoce porque Gudiño ha estado en la banca el equipo no se debilitó, el Wacho en dos juegos ha tenido buenas actuaciones y probablemente sea el portero titular en el Clásico Tapatío.

Chivas enfrenta a Atlas el Domingo 20 de Marzo en la cancha del Estadio Jalisco, los de Leaño están obligados a conseguir los tres puntos ya que se están quedando abajo en la clasificación, además es la oportunidad de revancha tras perder una racha de juegos ganados ante Atlas.