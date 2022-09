Chivas vs Tigres: La liguilla a la vista

Con tan solo dos jornadas por disputar después de este duelo en Liga MX, Tigres y Chivas siguen en la lucha por conseguir un boleto directo a la Liguilla y disputarán este martes uno de los duelos más esperados en la Liga MX, Chivas en buena racha y en ascenso enfrentará a unos Tigres que no pasan su mejor momento futbolístico y le ha costado conseguir buenos resultados en la parte final de la fase regular, sin duda el mejor partido de media semana, ya que Chivas podría alcanzar el quinto lugar y Tigres podría pasar al cuarto puesto.

Chivas está muy cerca de amarrar su boleto al repechaje en un cierre de torneo muy bueno para el conjunto rojiblanco, con una racha de siete juegos sin derrota recibirán en casa a unos Tigres que han tenido una temporada irregular y están en riesgo de perder la posibilidad de clasificar directo, sin duda los equipos pasan por momentos distintos, Chivas necesita aprovechar el momento y con su afición sacar los tres puntos, pero Tigres busca lo mismo y con la motivación de terminar una buena racha llegará al Akron con la victoria en la mente.

¿Cómo llegan?

Chivas

Chivas está cerrando la fase regular de la Liga MX con un gran nivel futbolístico y por consecuencia siete juegos consecutivos sin conocer la derrota, el equipo rojiblanco pasó de estar en los últimos lugares de la Liga MX a estar a cuatro puntos del cuarto lugar, esta racha inició en el empate ante Atlas en casa, Chivas salió muy frustrado del partido y los jugadores salieron a declarar que el juego contra Rayados sería gratis, previo a ese duelo Necaxa fue la primera víctima de una racha de victorias muy buena, Rayados y Pumas fueron los siguientes en caer y ahí la afición comenzaba a cambiar su perspectiva del equipo.

Chivas tuvo un polémico empate sin goles en casa del Toluca, el juego tuvo trascendencia por un gol de Calderón donde se marca fuera de lugar y el VAR no tuvo la toma ideal para corregir, Chivas buscaría a como diera lugar los tres puntos ante Tijuana y así fue, los rojiblancos están mejorando cada jornada e incluso el equipo con rotaciones fue capaz de ganar, el pasado fin de semana Chivas venció al Puebla en un partido de pocas emociones, sin embargo, el gol de Vega en una gran jugada y el regreso de Angulo a las canchas le dio a la afición una gran felicidad.

Chivas recibirá en casa a Tigres en un duelo que en el 2017 las Chivas se llevaron el campeonato, Tigres pasa un mal momento y el Akron es el escenario ideal para que Chivas se lleve los tres puntos y así llegue al Clásico Nacional este fin de semana.

Chivas en gran nivel/Imagen:Chivas

Tigres

Tigres está teniendo un torneo muy irregular con resultados, el equipo de Herrera ha sufrido con las lesiones y un sistema que parece no está funcionando, no obstante el equipo está en la parte alta de la tabla muy cerca de clasificar directo, pero los universitarios no han demostrado el poderío que se notaba hace algunos años, Tigres es uno de los equipos con plantel más veterano en la Liga MX y probablemente sea una de las causas del bajón de juego, pero la calidad de los jugadores está más que mostrada y son pequeños errores los que han provocado las derrotas.

Tigres viene de una derrota enfrentando al León y sumó su cuarta del torneo, sus siete victorias son solo superadas por los primeros cuatro lugares, pero después de las cinco jornadas consecutivas de la jornada 2 a la 5 consiguiendo victorias, el equipo, ya no ha podido hilar victorias consecutivas e incluso acumuló cuatro partidos sin conocer la victoria, el partido del pasado fin de semana contra los esmeraldas se definió con un autogol por parte de los Tigres.

Los de Miguel Herrera están muy cerca de clasificar directo a la Liguilla, pero en este cierre están siendo bastante irregulares, el equipo universitario tiene un gran reto enfrentando a Chivas en el Akron, pues se sabe que de conseguir los tres puntos conseguirían el cuarto puesto, pero si son derrotados las alarmas se encenderían porque dicen que los equipos con mejor racha en el final son los candidatos al título.

Chivas busca Liguilla/Imagen: TigresOficial

Antecedentes

Chivas 1-3 Tigres

Tigres 2-1 Chivas

Tigres 0-0 Chivas

Chivas 1-3 Tigres

Tigres 3-0 Chivas

Última alineación de Chivas

Jiménez, Sánchez, Orozco, Olivas, Sepúlveda, Brizuela, Flores, González, Calderón, Saldívar, Vega.

Última alineación de Tigres

Guzmán, Loroña, Ayala, Lichnosvky, Samir, Angulo, Córdoba, Pizarro, Quñones, Caicedo, Gignac.