Xolos vs León: Los 3 puntos más valiosos en juego

La Liga MX está llegando al final del torneo regular, es ahora cuando los equipos intentan rescatar los últimos puntos con el fin de poder jugar en la siguiente ronda, en esta instancia los duelos suelen ser muy entretenidos debido a que los rivales salen por los tres puntos.

El enfrentamiento entre Xolos y la "Fiera" será muy importante para sus aspiraciones, ya que uno busca meterse entre los 4 primeros y el otro busca el repechaje, este duelo puede determinar si aún pueden lograrlo o deberán esperar una combinación de resultados.

El semestre para Tijuana depende mucho de este partido, si bien el cuadro fronterizo no ha tenido su mejor participación, aún tiene oportunidad de llegar al repechaje por primera vez, los dirigidos por Miguel Herrera ya no dependen completamente de sus propios méritos, pero conseguir los triunfos lo mantiene con esperanza.

El Club León está teniendo complicaciones en este cierre de torneo; sin embargo, ya tiene seguro un lugar en el repechaje y sigue en la pelea por clasificar entre los primeros cuatro, sin duda el juego será un gran espectáculo y ambos deberán salir a buscar la victoria.

Xolos no se rinde/Imagen: Xolos

¿Cómo llegan?

Xolos

El cuadro fronterizo tenía como objetivo en esta temporada, al menos clasificarse al repechaje por primera vez desde su implementación en la Liga MX, la escuadra fronteriza no consiguió los resultados esperados y el cambio de entrenador no se hizo esperar, como lo vienen haciendo en los últimos años.

Para darle la vuelta a la situación trajeron a un viejo conocido, Se trata de Miguel Herrera, entrenador que en su primera etapa con el equipo de la frontera los hizo líderes del torneo y llegaron hasta unas semifinales, pero su llegada no llegó con los mejores sensaciones y de nueva cuenta, el club está cerca de no clasificar a la siguiente ronda.

Tijuana no ha demostrado ser una escuadra competitiva, Miguel Herrera no ha encontrado la forma de hacerlo más competitivo, si bien el entrenador mexicano no armó al conjunto fronterizo, no hay mucho cambio con lo mostrado en la cancha el certamen anterior, los fronterizos con 15 puntos, se ubica en la posición 15 de la Liga MX y no solo está cerca de no clasificarse, también podría pagar la cuantiosa multa por estar en los últimos lugares de cociente.

¡Ya se juega la parte complementaria en la Perla del Pacífico!



¡Vamos Perros! 🐕💪#TijuanaRojinegra 🔴⚫️ pic.twitter.com/oumhQzyvuL — Xolos (@Xolos) April 15, 2023

El último enfrentamiento de Tijuana fue ante Mazatlán en lo que terminó con una victoria de Tijuana, en ese duelo dos penales le dieron la victoria al equipo fronterizo, pero ahora en la penúltima jornada enfrentarán una prueba muy complicada, Xolos ya no depende de sí mismo para clasificar y solo sumar de tres le podría abrir una pequeña puerta.

León

León ha sido un conjunto de buenos resultados en los últimos años, la estructura del equipo le ha permitido competir en lo más alto de la liga, este certamen no ha sido la excepción, con la llegada de Nicólas Larcamón para este torneo, se esperaba un cuadro aún más competitivo y hasta el momento lo ha hecho muy bien, tuvieron un comienzo complicado, al estar acoplándose al estilo de juego del nuevo entrenador, los resultados positivos no llegaron al instante.

𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦, 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗗𝗢



Nos esperan días de mucho futbol y los enfrentaremos juntos, como EQUIPO. 💚¿Ustedes también viene? 👊#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/LOuAG4dbbz — Club León 🕊 (@clubleonfc) April 20, 2023

Poco a poco el Club León escaló posiciones y de un momento a otro estaba entre los primeros cuatro; pero el cuadro del bajío también seguía avanzando en la CONCACAF CL y el plantel comenzó a sufrir los estragos del cansancio, la "Fiera" sufrió bajas importantes, al llegar a la recta final del semestre, el equipo ha salido de los primeros cuatro lugares.

La "Fiera" llega al duelo ante Tijuana con tres partidos sin ganar en Liga MX, algo que podría dejarlo fuera de la clasificación directa, no conseguir los tres puntos podría dar por descartada la posibilidad de liguilla directa, su cierre de torneo luce complicado por lo que sus rivales también se están jugando, así que el duelo de este viernes tendrá mucha acción.

Antecedentes

León 2-2 Tijuana

Tijuana 1-1 León

León 2-1 Tijuana

Tijuana 2-0 León

León 2-1 Tijuana

Última alineación Xolos

Rodríguez; Díaz, Díaz, Govea, Félix, Lértora, Armenta, Canelo, Valenzuela, Montecinos, Cavallini.

Última alineación León

Cota, Moreno, Frías, Bellón, Villa, Mena, Ambriz, Campbell, Hernández, Di Yorio, Dávila.