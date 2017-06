A Lenda Zidane

«Vamos tentar fazer coisas bonitas». Palavras de Zinedine Zidane proferidas a 4 de Janeiro de 2016, quando assinou contrato com o Real Madrid, como técnico sucedendo a Rafa Benítez.

O treinador francês saltava então da equipa B merengue, para o plantel principal. A sua estreia acontecia cinco dias depois na jornada 19, precisamente a meio do campeonato espanhol, em casa frente ao Deportivo Corunha.

Uma goleada por 5-0 e estava dado o mote para um arranque impressionante da segunda metade de La Liga. Apesar do segundo lugar, o Real de Zidane acabou somente a um ponto do Barcelona com o técnico a somar 53 pontos em 20 jogos, vencendo 17, empatando dois e perdendo somente um.

Para além disso o Real Madrid nesses 20 encontros marcou 63 golos e sofreu apenas 16. Todos estes números deram desde logo a Zidane o «título» de melhor arranque de sempre de um treinador ao serviço do emblema blanco.

No entanto o melhor estava ainda para vir com a conquista da Liga dos Campeões, frente ao rival Atlético Madrid no desempate por grandes penalidades, dando a 11ª champions ao Real. O início da nova temporada começou com novo título, com a vitória na Supertaça Europeia por 3-2 após prolongamento frente ao Sevilha.

No final de 2016, chegava mais um troféu para o museu do Real Madrid com o triunfo do Mundial de Clubes ao derrotar os nipónicos do Kashima Antlers por 4-2, também após prolongamento.

A nível interno 2017 trouxe finalmente a conquista da Liga espanhola, que fugia ao Real Madrid desde 2012, somando 93 pontos, mais dois que na época anterior.

Porém, Zidane entraria para a história dos merengues, mas também do futebol mundial ao vencer pelo segundo ano consecutivo a Liga dos Campeões, batendo na final a Juventus por 4-1, tornando assim o clube espanhol a primeira equipa a vencer a prova em dois anos seguidos, desde que esta adoptou os moldes da fase de grupos.

Ao todo Zidane leva 106 jogos como treinador do Real Madrid, venceu 75, empatou 22 e perdeu somente nove, com um registo de 274 golos marcados e 109 sofridos. Para além de todos os títulos o técnico é também um líder pela forma como tem gerido o balneário, e o modo como comunica com os jogadores.

Com um perfil reservado e extremamente calmo, Zidane nunca se envolve em polémicas, seja com outros treinadores, jogadores ou em questões ligadas com a arbitragem.