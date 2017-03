Clássico já mexe: Soares recuperado, Lindelof quase

Google Plus

Águias e dragões recuperam peças fundamentais para o clássico.

O técnico portista, Nuno Espírito Santo já pode contar com o goleador Tiquinho Soares para o decisivo embate entre Benfica x Porto do próximo Sábado.

No treino desta segunda-feira, o brasileiro treinou sem limitações dando sinais de estar totalmente apto para o encontro diante as águias. Desde que foi contratado em Janeiro Soares jogou sempre na Liga lusa e só não festejou um ou mais golos no empate frente ao Vitória FC.

No lado encarnado, Lindelof assustou mas em antevisão ao Portugal x Suécia, o comandante sueco tranquilizou Rui Vitória ao afirmar que o problema físico do central é perfeitamente recuperável para o clássico.

É verdade que o Benfica tem Jardel e Lisandro prontos para saltar para o relvado, mas Lindelof tem sido uma peça fulcral para o técnico das águias tendo já alinhado em 38 jogos pelo emblema da Luz esta temporada.