Jovem Lindelof convocado pela primeira vez para a seleção Sueca

Apesar de só no início do ano ter começado a dar nas vistas, o jovem defesa do Benfica tem tido um desempenho exemplar, não vacilando nem nas partidas em que poderia acusar mais pressão. Esta qualidade demonstrada pelo central faz com que não seja de todo surpreendente encontrar o seu nome na convocatória da seleção da Suécia, conforme foi revelado hoje: o jovem de 21 anos entra mesmo nas contas de Erik Hamrén para os particulares com a Turquia (24 de março) e a República Checa (29 de março).

Victor Lindelof já se destacou pelo escalão de sub-21 ao serviço do seu país, tendo conquistado o título de campeão europeu. Agora, vê-se promovido ao escalão principal, uma honra que não deixou passar despercebida nas redes sociais: "Estou muito feliz por ter sido selecionado para a equipa principal da Suécia. Um sonho tornado realidade. Muito obrigado pelo vosso apoio", escreveu. O jogador referiu também, em declarações à federação sueca, que jogar pela seleção principal "foi sempre um sonho", reconhecendo também a oportunidade que o clube da Luz lhe deu: "Nunca teria sido convocado se não fosse o Benfica. Tenho tudo a agradecer ao clube, pois fez de mim o jogador que sou hoje".

O selecionador sueco também não perdeu a oportunidade de se manifestar quanto à novidade na sua convocatória: "Victor tem estado muito bem. Tinha estado em contacto com ele em janeiro e fiquei um pouco desiludido por estar a jogar pouco. A situação mudou e agora está a ter tempo de jogo. Vamos ver como está a este nível". Recorde-se que Lindelof já é titular pelas águias há 8 jogos consecutivos, onde se incluem as duas partidas frente ao Zenit para a Liga dos Campeões.