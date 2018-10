FC Porto x Nacional: Dragão quer sair de 'série negra'

Raro. Muito raro. Ver Futebol Clube do Porto perder dois jogos consecutivos para o campeonato, não entrar na luta pelo título a cinco jornadas do fim e Pinto da Costa vir a público afirmar que «bateram no fundo» não é cenário que se antevê-se há uma década atrás, por exemplo. Mas a realidade de hoje é pura e dura: à entrada para a jornada 30, os azuis e brancos são terceiros classificados com 61 pontos, menos treze que o líder Sporting (tem mais um jogo, venceu esta noite o Moreirense) e a doze do atual segundo classificado, o Benfica (mesmo número de jogos).

Tentar as pazes com os adeptos

Os aficionados portistas não contariam, certamente, estar arredados da luta pelo campeonato tão cedo. As sucessivas más exibições, contratações duvidosas e alguma 'mão leve' da Direção azul e branca levam a que a contestação seja cada vez maior. Tanto jogadores, José Peseiro como Pinto da Costa têm sido constantemente assobiados pelas 'bancadas' da Invicta, tendência que deve contrariada tendo em vista a final da Taça de Portugal, frente ao SC Braga.

O técnico portista, em conferência de imprensa de antevisão à partida, garante que apesar das críticas, está feliz e focado no Dragão: "Estou triste pelo momento mas contente e feliz por este desafio, é este o contexto que temos. Estou com a máxima convicção, motivação e ambição a desenvolvê-lo.". Vincent Aboubakar regressa a uma lista de convocados onde não surge Brahimi, que fica de fora por suspensão.

Nacional no Dragão com olho na Europa

Colocados precisamente no meio da tabela classificativa, o Nacional chega ao Dragão com olhos postos na qualificação para as competições europeias. Estando a nove pontos do sexto classificado (o Arouca, que já empatou esta jornada), os homens de Manuel Machado acreditam no que parecia muito improvável.

Os insulares estiveram mesmo grande parte da temporada abaixo do meio tabela, lutando para estar longe dos lugares de descida. Porém, nas últimas seis jornadas, a equipa da Madeira venceu cinco delas, perdendo apenas para o grande rival Marítimo. Em comentário de antevisão, Manuel Machado reconheceu as dificuldades de jogar no Estádio do Dragão mas revelou ambição, por parte da sua equipa: "Os jogos fora de casa, com os “grandes” são sempre muito complicados, basta olhar para os registos para percebermos a taxa de sucesso nas visitas das equipas aos campos de Benfica, Sporting e FC Porto. No entanto, vamos ao recinto do FC Porto com muita ambição. (...) O Nacional não vai ao Dragão derrotado."

O jogo tem hora marcada para as 20:30 e será arbitrado por Luís Ferreira.