Campbell e Oliver na lista para o Clássico: reforços chegaram, treinaram e entram nas contas

Em Portugal há pouquíssimos dias, Joel Campbell e Oliver Torres já fazem parte do lote de convocados de Sporting e Porto para o mega duelo da jornada 3 da Liga NOS.

No caso do novo leão é de salientar que se trata de um jogador polivalente que pode perfeitamente ser lançado por Jesus ou na ala direita ou para compor a dupla de avançados com Slimani. Joel é um jogador incrível e a sua utilização no 11 poderá surpreender tecnicamente a estratégia portista.

O caso de Oliver é similar, no sentido em que se trata, à imagem de Joel, de um desiquilibrador extraordinário que pode baralhar o último reduto leonino. O jogador azul e branco pode alinhar a extremo ou 10, mas tanto num caso como no outro tudo ficará ao critério dos técnicos. Uma certeza é evidente: Campbell e Oliver são dois trunfos artísticos que elevam e muito a qualidade deste clássico e do futebol lusitano.