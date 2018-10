O Sporting CP continua muito activo no mercado, e neste derradeiro dia os leões informaram que Iuri Medeiros está a caminho do Boavista, Podence do Moreirense e Mané do Estugarda. Os dois primeiros serão emprestados por uma temporada e Mané será cedido por 2 épocas, com opção de compra no final do empréstimo. Os 3 jogadores formados na academia irão assim rodar noutros clubes, para poderem regressar e justificar a presença no plantel de Jorge Jesus.