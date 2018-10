Oficial: Xabi Alonso deixará os relvados no final da época

Aos 35 anos, o internacional espanhol Xabi Alonso resolveu colocar um ponto final na sua notável carreira de jogador profissional de futebol. O anúncio foi tornado público esta quinta-feira, com o ainda jogador a afirmar que irá jogar até Junho deste ano. Contratualmente ligado ao Bayern Munique, o médio organizador de jogo pretende terminar em grande com a conquista da Champions ao serviço dos alemães.

O palmarés do atleta fala por si: uma Liga dos Campeões pelo Liverpool e outra pelo Real Madrid, e, claro, 3 títulos pela Seleção do país vizinho. Com o esférico nos pés de Xabi o futebol respira melhor e os passes tele-guiados deixarão saudades. O remate potente e colocado e a polivalência no meio campo são também atributos do jogador, mas é impossível ignorar que o desporto rei perderá um dos executantes mais correctos e profissionais de todos os tempos.