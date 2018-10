OFICIAL: André Gomes no Everton

André Gomes, médio de 25 anos, vai mesmo rumar ao campeonato inglês para representar o Everton de Marco Silva. O acordo foi formalizado hoje, com o Barcelona a anunciar a cedência do internacional português por uma época de empréstimo aos toffees.

O emblema inglês que acabou a época passada em 8º lugar vai pagar cerca de 2 milhões e 250 mil euros ao Barcelona para poder assim contar com o médio por uma temporada.

Depois de passagens pelo Valência, onde realizou 78 jogos, e pelo clube culé onde realizou número igual de partidas, esta é a primeira aventura do médio português em território inglês. No clube da Catalunha conquistou um campeonato espanhol, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola. Durante os dois anos em Espanha, o médio que já representou o Benfica marcou 3 golos.

Para além do reforço português, Marco Silva assegurou também o central Yerry Mina, também ele proveniente dos blaugrana e que custou aos cofres do Everton 30,25 milhões de euros. Estes dois reforços juntam-se assim a Richarlison, Lucas Digne e Bernard na lista de contratações do Everton neste mercado de transferências e são opções disponíveis para ajudar o técnico português a realizar uma boa prestação na exigente e competitiva Premier League.