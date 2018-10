Nemanja Gudelj já está em Lisboa e revela: "Quero ser campeão"

Chegou esta terça-feira a Lisboa mais um reforço para o Sporting de 2018/2019. Desta feita trata-se de Nemanja Gudelj, médio sérvio de 26 anos e que chega proveniente do Guangzhou Evergrande, da China.

O jogador irá fazer os habituais testes médicos e deverá ser apresentado ainda hoje ao final da tarde. À chegada ao aeroporto, Gudelj mostrou o seu entusiasmo e a sua felicidade por vir representar o emblema leonino. "Muito feliz por vir para o Sporting, é um grande clube.", prometendo que "Vou dar tudo por esta camisola. Vou dar tudo no campo e para agradar os fãs."

Sem dúvidas sobre o objetivo do Sporting, o mais recente reforço dos leões afirmou que espera conquistar o campeonato pelo clube de Alvalade. "Espero coisas muito boas. Espero conquistar o campeonato, porque o clube já não é campeão há muito tempo.", admitindo também que falou com jogadores que já passaram pelo campeonato português para o aconselhar sobre a transferência para Portugal. "Falei com Jackson Martinez e com o Talisca. Falaram muito bem do país e do clube, mas já sabia que o Sporting era grande antes de falar com eles.".

Relativamente à posição que prefere ocupar no campo, Gudelj admitiu que prefere assumir uma postura mais abrangente em campo mas que fará o que José Peseiro entender que seja melhor. "Gosto de jogar na posição numero oito. Posso jogar a médio defensivo ou box to box. Joguei muitas vezes como oito, mas também jogo a seis.", dando garantias que ainda não está a 100% fisicamente mas que estará em breve, pronto para ajudar os companheiros de equipa.

Recorde-se que Guldej chega cedido por uma época do clube chinês, sendo o sérvio jogador do Sporting até 30 de junho de 2019, custando aos cofres leoninos cerca de três milhões de euros, já com os salários incluídos.

O médio conta com passagens pelo NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, da Holanda e pelo Tianjin Teda, clube chinês que representou antes de se mudar para o Guangzhou Evergrande.