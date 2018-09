Os adversários das águias na Champions

Depois de cumprido o objetivo da presença na fase de grupos da UEFA Champions League, o Benfica conheceu os seus adversários nesta fase.

Bayern de Munique:

Entre as grandes potências do futebol europeu presentes no pote 1, a sorte colocou o Bayern de Munique no caminho das águias. O campeão alemão está num processo de adaptação ao novo treinador, no entanto continua com um plantel de elite e volta a ser considerado como um dos favoritos à conquista da prova.

O seu mais recente confronto com as águias foi na época 2015/16. Na altura o Benfica perdeu por 1-0 na Alemanha e empatou na luz a duas bolas. Apesar da eliminação, a equipa de Rui Vitória deixou uma boa imagem perante o gigante europeu.

Nota para aquele que poderá ser o regresso de Renato Sanches ao Estádio da Luz.

Ajax:

A equipa holandesa é um clube histórico nas competições da UEFA. Atualmente é formada por inúmeros jovens talentosos, muitos deles providentes dos escalões de formação da sua escola. A juventude e a qualidade do plantel tornam o Ajax numa equipa a ter em conta, que irá procurar a presença nos oitavos-de-final.

Partindo do princípio que o favoritismo do Bayern de Munique é confirmado, o Ajax será o grande rival do Benfica para perceber quem acompanhará a equipa alemã para a seguinte eliminatória da UEFA Champions League.

AEK Atenas:

Depois do PAOK, é a vez de outra equipa grega defrontar o Benfica. Desta vez é o AEK de Atenas. Com o português André Simões no elenco, a equipa da Grécia parte como a menos favorita a qualificação para os oitavos de final, no entanto irá apresentar os seus argumentos e certamente que irá criar dificuldades, principalmente nos jogos em sua casa, onde se esperam ambientes que podem intimidar as equipas visitantes.

Ambas equipas encontraram-se na fase de grupos da Liga Europa na época 2009/10. Na altura o AEK bateu o Benfica por 1-0 na Grécia e os encarnados venceram na luz por 2-1.

Eis o calendário da fase de grupos do Benfica no Grupo E:

1.ª jornada: Benfica-Bayern (quarta-feira, 19 de setembro)

2.ª jornada: AEK-Benfica, (terça-feira, dia 2 de outubro)

3.ª jornada: Ajax-Benfica, (terça-feira, dia 23 de outubro)

4.ª jornada: Benfica-Ajax, (quarta-feira, dia 7 de novembro)

5.ª jornada: Bayern-Benfica, (terça-feira, dia 27 de novembro)

6.ª jornada: Benfica-AEK, (quarta-feira, dia 12 de dezembro)