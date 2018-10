Seferovic decide o clássico da Luz

Há novo líder na Liga NOS. Neste domingo, o Benfica recebeu e venceu o FC Porto, por 1-0, no jogo grande da sétima jornada. Com o triunfo, a equipa orientada por Rui Vitória passou a somar 17 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga e mais um que o FC Porto (16), para voltar ao primeiro posto do campeonato, em igualdade pontual com os minhotos.

Haris Seferovic apontou, à passagem do minuto 62, o único golo deste clássico da Luz, para dar a vitória aos encarnados. O avançado suíço apareceu de forma oportuna na área azul e branca, após passe de cabeça de Pizzi, para inaugurar o marcador em Lisboa.

Aos 82’, Cristian Lema foi expulso, depois de ver o segundo cartão amarelo, mas o FC Porto não foi capaz de aproveitar para marcar o golo do empate.

Alternativa válida

Depois de ter perdido protagonismo na época passada, Seferovic está agora a atravessar um bom momento de forma. Marcou dois golos nas duas últimas partidas (três no total da temporada), revelando-se uma alternativa válida a Jonas e Nicolas Castillo, que viram o encontro desde o banco de suplentes.

Finalmente, Rui!

Custou, mas foi desta. Ao fim de 20 jogos, Rui Vitória finalmente conseguiu derrotar o FC Porto em encontros oficiais. O técnico das águias nunca havia vencido os dragões, nem como treinador do Benfica, nem de Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Fátima ou Vilafranquense.

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico, Rui Vitória foi questionado sobre o tema, enaltecendo que se tratava de uma “falta de respeito” avaliarem o seu trabalho e a sua carreira pelos resultados negativos diante do FC Porto.