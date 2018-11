O capitão deu o exemplo

O Sporting está de volta às vitórias no campeonato. Depois da surpreendente derrota em Portimão, no início do mês, os leões receberam e venceram, neste domingo, o Boavista por 3-0, numa noite em que Nani foi a estrela que mais brilhou em Alvalade.

O capitão verde e branco, que já é o melhor marcador da liga em igualdade com Dyego Sousa, com cinco golos, bisou (marcou aos 61 e 66 minutos de jogo) e foi, por isso, o responsável máximo pelo triunfo da turma de José Peseiro. Pelo meio (aos 64’), Bruno Fernandes fez o gosto ao pé, contribuindo também ele para o avolumar do resultado. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o médio já havia acertado com uma bola na trave, na sequência de um livre direto.

Fredy Montero, que fez o passe prévio à cabeçada triunfal de Nani no primeiro golo, e Abdoulay Diaby, que assistiu Bruo Fernandes no segundo, também realizaram exibições bastantes positivas, diante de um adversário que revelou imensas dificuldades na hora de pressionar o portador da bola.

Este regresso aos triunfos, em encontro válido pela oitava jornada da Liga NOS, permitiu ao Sporting uma aproximação aos líderes da prova. Neste momento, os leões continuam na quinta posição, mas, com 16 pontos, estão a somente dois de FC Porto e Braga, e a um de Benfica e Rio Ave.

Os axadrezados, por seu lado, caíram para o 15º posto (apenas um acima da linha de água), uma vez que se mantêm com sete pontos conquistados.