Leão foi ao Atlântico buscar os três pontos

Na noite deste domingo, o Sporting venceu na deslocação ao terreno do Santa Clara, por 2-1. Nos Açores, a equipa, agora a cargo de Tiago Fernandes, passou por imensas dificuldades, mas conseguiu regressar ao continente com o triunfo, e mais perto dos lugares cimeiros da Liga NOS.

Nesta partida válida pela 9ª jornada do campeonato português, foram os insulares que se adiantaram no marcador. Zé Manuel aproveitou uma desconcentração da defesa leonina para bater o guarda-redes Renan Ribeiro, à passagem do minuto 32. O golo, contudo, revelou-se insuficiente para as aspirações açorianas.

No segundo tempo, os leões reagiram à desvantagem e conseguiram mesmo dar a volta ao texto. Aos 62', Bas Dost foi carregado em falta na área do Santa Clara, e o árbitro Manuel Mota não duvidou em assinalar a grande penalidade, que o próprio avançado holandês converteu para restabelecer a igualdade no marcador.

Embalados pelo golo do empate, e já depois de o juiz da partida ter mostrado o cartão vermelho a Patrick Vieira, por protestos na sequência do lance do penálti, os verde e brancos chegaram ao golo da vitória (75'): Jovane Cabral, que havia sido lançado no jogo no início do segundo tempo, cruzou com conta peso e medida para a cabeça de Marcos Acuña, que não desperdiçou a oportunidade de marcar e dar os três pontos à sua equipa.

Com este resultado, o Sporting passou a somar 19 pontos e a ocupar o 3º posto da liga, ultrapassando o Benfica (18 pontos) - ainda pode, contudo, ver o Rio Ave (17) roubar-lhe o lugar no pódio até ao final da jornada. FC Porto e Sporting de Braga lideram esta Liga NOS, com 21 pontos cada um.

O Sana Clara, por seu lado, mantém a 6ª posição no campeonato, com 14 pontos. O conjunto de João Henriques está a ser uma das grandes sensações da prova.