Leão empata em Londres e fica mais perto do apuramento

Arsenal e Sporting não saíram do nulo na noite desta quinta-feira, em encontro válido pela quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Numa partida na qual o treinador interino Tiago Fernandes surpreender ao colocar o jovem médio Miguel Luís, de 19 anos, no onze titular verde e branco, nenhuma das duas equipas conseguiu marcar - e, verdade seja dita, nenhuma delas fez o suficiente para chegar ao golo, apesar de os gunners terem demonstrado superioridade em vários momentos da partida.

Perto do apito final do árbitro lituano Gediminas Mazeika, Jérémy Mathieu viu o cartão vermelho direto, mas o emblema londrino não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para levar de vencida a turma leonina.

Com o empate, o Sporting mantém a segunda posição do grupo E, agora com 7 pontos, menos três que o Arsenal. Vorskla e Qarabag, respectivamente, terceiro e quarto colocados, somam, cada um, três pontos.