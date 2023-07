IndyCar: Canapino finalizó 16 en la primera carrera en Iowa

La NTT IndyCar Series disputó su 11° fecha de la temporada 2023 en el óvalo de Iowa Speedway. Will Power alcanzó su pole N°69 en la categoría con un promedio de velocidad de 291.976 kmh (tiempo de 17.739) mientras que Agustín Canapino clasificó en el 25° lugar pero avanzó un lugar en la grilla por una penalización a Jack Harvey.

Power conservó el primer lugar en la largada y dominó el primer stint de la competencia en donde no hubo muchos adelantamientos. Josef Newgarden y Scott McLaughlin, los otros dos pilotos del equipo Penske, trataron de hacerle un undercut al líder entrando a pits en la vuelta 62 pero Power se detuvo un giro más tarde y salió por delante de sus compañero de equipo.

Por su parte, Canapino fue de los últimos en detenerse junto a Felix Rosenqvist y cayó al puesto 25 pero comenzaría a recuperar posiciones por tener mejores neumáticos que el resto. Power recuperó el liderato tras el ciclo de detencions en pits pero comenzó a ser atacado por sus dos compañero de equipo y finalmente en el giro 121 perdió el primer lugar a manos de Newgarden.

Pocas vueltas después los tres pilotos del equipo de Roger Penske y una vez que todos se detuvieron Newgarden volvió al frente mientras que Power tuvo un leve contacto con el muro externo y cayó al cuarto lugar. En la vuelta 153 se presentó la primera bandera amarilla debido al accidente de Graham Rahal quien se fue contra el muro en la curva 4 y los 6 pilotos que estaban en la vuelta del líder entraron a pits, saliendo en el mismo orden que entraron: Newgarden, McLaughlin, Pato O'Ward, Power, Marcus Ericsson y Kyle Kirkwood.

En el reinicio no hubo cambio en las primeras tres posiciones, Power superó a Ericsson por el cuarto lugar y Canapino logró avanzar al 17° lugar quedando a medio segundo de Hélio Castroneves. A 45 vueltas del final se presentó el último ciclo de paradas en pits en donde no hubo grandes cambios y Newgarden conservó el primer lugar, además que amplió la diferencia a más de 5 segundos sobre McLaughlin.

Finalmente Newgarden se terminó quedando con la victoria, la tercera de la temporada y la quinta en Iowa, tras liderar 129 de las 250 vueltas y además recorta la diferencia en el campeonato con respecto a Alex Palou (finalizó octavo). McLaughlin fue segundo y O'Ward completó el podio mientras que Canapino finalizó en el puesto 16, siendo el mejor novato de la carrera (Ray Robb 25 y Perdersen 27).

"No comenzamos donde queríamos estar en la calificación. Estaba muy frustrado", declaró Newgarden después de la carrera. "Luke Mason hizo un trabajo increíble con este auto. Para calificar como lo hicimos, me equivoqué tantas veces al clasificar acá, y nunca es más fácil. Siempre estoy tan enojado conmigo mismo porque no lo hicimos bien. Y así fue al principio de la carrera. Nos tomó literalmente un período y medio hasta que conseguimos el auto justo donde tenía que estar. Una vez que fue cómodo, fue el auto a vencer. Necesitábamos gestionar eso, y lo hicimos. No garantiza nada para mañana. Te prometo que todo el mundo va a mejorar. Ya mejoraron mucho desde el año pasado. Tenemos que estar alerta".

Por su parte, Canapino expresó lo siguiente en redes sociales sobre su primera actuación en un óvalo corto: "Arranque muy bien, una gran largada y un muy buen ritmo durante toda la final. Muy intenso, la verdad que muy intenso correr 250 vueltas en este óvalo. Tuvimos mala suerte con la amarilla que justó salió cuando estaba empezando la primera parte del tercer stint y nos retrasó un poco. Teníamos ritmo para ir para adelante y para estar bastante mejor, aún así todo muy buen resultado".

Con estos resultados Palou sigue como líder del campeonato con 442 puntos, con la victoria Newgarden es el nuevo segundo con 344 y Dixon cae al tercer lugar con 328 unidades. La segunda y última carrera del fin de semana se llevará a cabo mañana domingo a partir de las 15:30hs (hora de Argentina), y será transmitida por ESPN 2 y Star+.