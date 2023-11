Triunfo de jóvenes talentos

Finalizó una nueva presentación de la categoría más tecnológica de Sudamérica, como es el Turismo Competición 2000... Este fin de semana, la división aterrizó en Entre Ríos, para disputar el Grand Prix Río Uruguay Seguros, en el Autódromo Ciudad de Paraná.

Una fecha clave en la lucha por el Subcampeonato, la cual cuenta con varios protagonistas, entre ellos Julían Santero (Toyota Corolla - Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) e Ignacio Montenegro (Renault Fluence - AXION Energy Sport TC2000), dos jóvenes talentos que brillaron en el fin de semana de Paraná... Tanto el mendocino como "Golden Boy" lograron un magnífico triunfo a puro manejo.

Foto: TC2000

CARRERA 1

En la primera competencia del domingo, la jornada tuvo un común denominador llamado Ignacio Montenegro el "Golden Boy" del AXION Energy Sport. El representante de Rada Tilly, se impuso con un ritmo notable en pista, siendo consciente y preciso en la activación del “push to pass’, un factor que le permitió escaparse del resto, para posteriormente encaminarse a su tercera victoria en la temporada y la cuarta en el TC2000.



Segundo terminó el "volador" Julián Santero con el Corolla #68 del Toyota Gazoo Racing a tan solo +1.282 de la punta, después de un espectacular mano a mano con Bernardo Llaver (Chevrolet) mientras que tercero fue el "flaco" Facundo Ardusso con el Honda Civic #83 del YPF Honda RV Racing. Gran trabajo del piloto de Las Parejas avanzando del quinto al tercero cerrando el podio multimarca: Renault, Toyota y Honda.

CARRERA 2

Ya en la segunda competencia, es Julián Santero el que se queda con un gran triunfo en Paraná, habiendo sido protagonista de un carrerón. Largando en primera fila Ignacio (Montenegro) y Julián (Santero) movieron bien desde adelante y "Nacho" picaba en punta, escoltado por el "volador" de Toyota, mientras que Facundo Ardusso (Honda) se ubicaba tercero resistiendo los ataques de Franco Vivian (Chevrolet). Sin embargo, el de Las Parejas aprovechó un toque entre Montenegro y Santero, que se “aplaudieron”, para saltar a la punta de la carrera antes de cumplir la primera vuelta.

Giros más tarde, el campeón Leonel Pernía (Renault), superaba a su compañero de equipo, Montenegro, para colocarse como el nuevo tercero de la carrera, Ardusso mientras tanto ampliaba la ventaja sobre Santero, hasta que entrando en los últimos diez minutos, Santero empezó a presionar y a recortar diferencias, un par de décimas por vuelta.

Foto: TC2000

Últimas vueltas de carrera, la lucha por la victoria se tornó apasionante entre dos grandes pilotos de la categoría. El Toyota N°68 aparecía cada vez más grande en los espejos del Civic N°83, inclusive llegaba a ponerse a la par, demostrando mayor agarre y tracción que el Honda.

Entrando a los últimos cinco minutos, Ardusso aplicaba el impulso extra del "push to pass" para alejarse de Santero y de gran manera lo conseguía. No obstante el "volador" no bajaba los brazos. ¡Hasta que un golpe de escena ocurría en el último minuto de carrera!... Facundo Ardusso se enredaba con los autos del TC2000 Series y Santero que lo veía de atrás, aprovechaba para superar al Honda y ser el líder de la competencia.

Pero la pelea continuó, debido a que el "Flaco" salió con todo a recuperar la punta y cuando intentó el sobrepaso, se tocó con el Toyota... Encarando por la línea exterior, el santafesino se cerró anticipadamente, Santero lo toca ligeramente y Ardusso sale despistado, perdiendo todo el buen trabajo que había hecho en la carrera. De esta manera, el podio lo completaron Santero, Leonel Pernía y "Nacho" Montenegro, estos últimos dos con Renault.

La próxima cita del TC2000 será el fin de semana del 25 y 26 de noviembre en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, Córdoba.