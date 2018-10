Renzo Vera: "Nosotros no nos tenemos que meter con el arbitro, sino con nosotros mismos"

El jugador del patrón habló tras la caída ante Estudiantes, donde se refirió de todo y las polémicas del arbitraje. "A las divididas creo que cobraron más para ellos, pero bueno, nosotros creo que no tenemos que meternos con el arbitraje, sino, con nosotros mismos que estábamos haciendo un partido hasta el gol, y por un error de nosotros nos costó los noventa minutos para ganar acá o aunque sea empatarle" dijo Vera.

El equipo de Juan Pablo Pumpido de ganar el encuentro era más que seguro su estadía en la mayor categoría del fútbol argentino, pero la dependencia de si mismo al parecer puso ansioso al equipo ante su gente... "no, ansiedad no sino que nosotros queremos cerrarlo cuanto antes pero bueno, hoy era un partido importante, ahora quedan un par de fechas más para lograr el objetivo que es mantener a Patronato en primera, así que no hay que volvernos loco" aseguró el defensor.

Patronato volvió a perder de local, la última vez fue ante River, y nuevamente por la mínima. El jugador habló de la principal virtud que le dio la experiencia y trayectoria, aún más en momentos como estos decisivos para el equipo. "La tranquilidad, sabemos que hay muchos puntos para jugar, la idea de nosotros es dejar a Patronato en primera y hacer un buen colchón para el campeonato que viene" si bien la derrota de Chacarita luego de su partido aseguró la permanencia, previo a eso cerró las declaraciones siendo contundente con ellos mismos: "Nosotros hoy, tenemos que pensar en nosotros, en sumar, y hoy se nos escapó un partido importante".