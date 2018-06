Asamblea en Patronato: lo más relevante

Google Plus

La única lista que se presentó para asumir la dirigencia fue la de “Unidad y Progreso Rojinegro”, donde Miguel Hollman continuará siendo el presidente de la institución, mientras que los demás dirigentes son: Esteban Quinodoz, Oscar Lenzi, Adrián Brufal, Daniel Lambarri, Hugo Velázquez, Alcides Papaleo, Hugo Molina, Pascual Pasarela, Rodolfo Emeri, Cristián Lambarri, Pablo Chapado, Juan Eppinger, Elena Mauri, Edgardo Buffa, Diego Frutos y Luis Torres; esta semana se definirán los cargos que ocuparán cada uno dentro del club.

En la asamblea fue Quinodoz quien habló en lugar de Hollman, ausente debido a un problema de salud, afirmando estar contento por la cantidad de socios que se acercaron: “Esto indica que se interesan por el club, y esperamos que siga produciéndose. Trabajaremos en conjunto con la policía de Entre Ríos para mejorar el espectáculo y que sea más ameno”.

A su vez agradeció a los miembros que no renuevan su mandato, pero que seguirán aportando su granito de arena a la institución. También invitó a los hinchas a que formen parte de esto: “Sigan, no aflojen, que seamos capaces de invitar a mucha más gente a la cancha. No dejemos nuestras raíces, somos un club humilde y de barrio, estamos dispuestos a crecer y seguir dándole batalla a los poderosos”.

Además en esta asamblea llevada a cabo, se dieron a conocer los alejamientos de José Gómez, Nelson Rolandelli, Fernando Menegatti, Mario Clariá y Fernando Quinodoz. Por su parte, el “Bicho” Gómez en su despedida expresó: “Cumplir el sueño y llevarle alegría a tantos hinchas son cosas que marcan para toda la vida. Patronato es el proyecto deportivo y social más importante que ha tenido la ciudad y la provincia en los últimos 50 años. Hay que abrazar a hinchas, socios, sponsors y a los otros clubes de la ciudad”, como así también, agradeció el apoyo que le brindó su familia, socios, hinchas y compañeros de la comisión directiva.