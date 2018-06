Guía selección mexicana 2018: el sueño de romper la barrera del quinto partido

Google Plus

La selección mexicana llega al Mundial de Rusia 2018 con ilusiones renovadas como cada cuatro años, donde el objetivo siempre es el mismo que es llegar al quinto partido, una barrera que ha limitado a México de la trascendencia a nivel mundial dentro del deporte más popular del mundo.

México se ha convertido en un invitado constante de la máxima competición de fútbol, el Mundial. Ese torneo que cualquier futbolista desea jugar, que cualquier entrenador desea dirigir y que cualquier aficionado desea ganar y con esta nueva oportunidad la selección Azteca llega a su participación número 16, superado solo por Brasil, Alemania, Italia y Argentina.

Los rivales

Para poder soñar en grande deberá primero superar la fase de grupos, donde primero debutarán contra la selección de Alemania el 17 de junio en Moscú en el Luzhniki Stadium, estadio donde se jugará la final, posteriormente se enfrentarán a Corea Del Sur el 23 de junio en Rostov-On-Don y finalmente cerrarán contra Suecia el 27 de junio en Ekaterinburg.

Los pronósticos para la selección dirigida por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio son reservados, ya que abren con la potencia campeona del mundial pasado Alemania, misma selección con la que perdieron 4-1 en la pasada Copa Confederaciones y que está plagada de figuras donde su principal característica es la contundencia y la disciplina táctica que los alemanes son capaces de desplegar. Además, el segundo partido que es Corea Del Sur representa enfrentar a un equipo que es una incógnita, donde una mala tarde puede dejar a México al borde de la eliminación y donde deben tener cuidado con su vertiginoso ataque. En la última y tercera fecha de la fase de grupos se enfrentarán a Suecia donde se pronostica que en ese partido ambas selecciones se disputen su pasaporte a la siguiente fase en un duelo de vida o muerte y no hay que olvidar que los suecos son los autores de la eliminación de Italia de dicho Mundial.

El cuadro mexicano no tiene una tarea sencilla, un seleccionado que ha sido muy criticado porque en los partidos importantes simplemente no ha aparecido, la postura de Juan Carlos Osorio y sus rotaciones no ha sido bien recibida, y las dolorosas cicatrices del 7-0 con Chile en Copa América y el ya mencionado 4-1 con Alemania en Copa Confederaciones deja mucha dudas. Pero esa misma selección ahora tiene la gran oportunidad de trascender y olvidar los malos momentos apelando a la historia y a los grandes partidos que han brindado en competencias de alto rendimiento.

Para la mayoría de los seleccionados quizá sea su último mundial, así que México no puede darse el lujo de desperdiciar a una de sus mejores generaciones sin lograr trascender.

Los 23

Arqueros: Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera

Defensores: Edson Álvarez, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Rafa Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes y Carlos Salcedo.

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Aquino, Jesús Corona y Giovani Dos Santos.

Delanteros: Javier Hernández, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela.

Análisis táctico: rotar o no rotar

El equipo mexicano no tiene un esquema definido, esto debido a las ideologías de su entrenador Juan Carlos Osorio. El estratega colombiano ha vivido altibajos desde su llegada a la selección mexicana, y en todos los partidos que disputó ha utilizado muchas variantes en cuanto a lo táctico.

Camino a Rusia: nunca estuvo en peligro

El camino para la Copa del Mundo fue mucho más tranquila a comparación de la última que se dio para el Mundial de Brasil 2014. En esta oportunidad avanzaron en primer lugar con varias fechas de anticipación antes de terminarlas. Partidos importantes como la victoria ante Estados Unidos fueron uno de los indicios de este gran desempeño.

Análisis de la Selección de México