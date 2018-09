Diego Lis: "Lo único que me molesta es que busquen un DT con trabajo"

Tras los rumores y la búsqueda del nuevo DT en Patronato. El presidente del Violeta habló sobre la posible salida de Felipe de la Riva, y dejó frases que aseguran el acercamiento del DT uruguayo a la entidad paranaense.

"Sé que hay interés y hubo un acercamiento pero mucho mas no puedo decir. Realmente acá queremos que se quede, pero si sucede no le vamos a negar la posibilidad de dirigir la Superliga. La persona está por encima de todo", comenzó. Su respuesta luego a la pregunta de si ha hablado con el director técnico o su representante fue más concisa "Si, obvio, estamos en tema..".

Pero no quedó ahí. "Lo único que molesta es que busquen un DT con trabajo, pero bueno, así es el fútbol", dijo en relación a la dirigencia rojinegra.

Felipe de la Riva es el principal nombre que suena para reemplazar a Juan Pablo Pumpido luego de la renuncia. Si bien desde el club no han dado indicios, desde Campana, las cosas están más claras. "Imagínate que un equipo del Nacional B no puede competir con una oferta de primera, ni económica ni por lo que significa profesionalmente para un DT que nunca tuvo esa oportunidad. La ética en el futbol se fue a marzo hace rato", cerró duramente Lis.

El ex jugador uruguayo tiene la posibilidad de que su salida sea más simple de lo común, ya que en su contrato cuenta con una cláusula que indica que podría irse del club en caso de que algún equipo de la primera división este interesado en él.

"Si, ni yo me acordaba de la cláusula de salida, y eso que la renovación se la armé yo" dijo el dirigente del Viola. La clave fue en sus últimas palabras, si bien nada es certero dejó una pista, que nos puede asegurar que todo está acordado para la llegada de Felipe a la entidad rojinegra. "Pero más allá de todo, lo conozco y se cuál es su pensamiento y que privilegia en la vida, pero te reitero, me pongo contento cuando a alguien le va bien en la vida y crece en lo profesional, pero me duele que se vaya, es uno de los mejores DT de la categoría" concretó.

Aún para él nada está terminado, aseguró que está historia seguirá trayendo palabras y entredichos que una vez finalizado todo dirá como se fueron dando las cosas. ¿Será que en pocos días Patronato vuelva a tener DT?