Lo que se le viene al Fortín.

Vélez tendrá unas semanas por delante con muchos encuentros, y poco descanso, entre Copa de la Liga y Copa Libertadores.

El próximo partido será ante Lanús por Copa de la Liga este sábado 2 de abril a las 16:30 en el Amalfitani con Julio Vaccari como técnico interino en el banco. Será dirigido por Andrés Merlos con el condimento del estreno del VAR en la competencia local, el cual estará a cargo de Darío Herrera y Lucas Germanotta.

COPA LIBERTADORES

Con sus rivales y grupo confirmados para la Copa Libertadores, sólo restaba confirmarse las fechas, las cuales ya fueron brindadas por CONMEBOL.

El debut copero del Fortín en el Grupo C será ante Estudiantes en el Estadio UNO el jueves 7 de abril desde las 21hs con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino.

En la segunda fecha, Vélez hará de local ante Bragantino el 21 de abril a las 21hs.

Repetirá localía para la tercera, recibiendo en Liniers a Nacional el 26 del mismo mes a las 19:15 hs.

Por la fecha 4, viajará hasta São Paulo al estadio Nabi Abi Chedid para enfrentar a Bragantino el jueves 5 de mayo a las 21hs.

La quinta jornada, y el último partido de visitante, será en Montevideo cuando enfrente a Nacional en el Gran Parque Central el 18 de mayo a las 21hs.

El cierre de la fase de grupos en será en su casa y con su gente con el encuentro entre los dos argentinos el grupo. Estudiantes irá al Amalfitani el 24 de mayo para disputar la sexta fecha desde las 19:15hs.

PÚBLICO VISITANTE

CONMEBOL autorizó 2000 espectadores velezanos para los partidos con Red Bull Bragantino y Nacional en Sao Paulo y Montevideo respectivamente.

Todavía falta confirmar si los pinchas podrán ir al Amalfitani y la gente del Fortín a La Plata.

EL TÉCNICO

Ya está confirmado que para el encuentro mas próximo, ante Lanús por Copa de la Liga, dirigirá el interino y ex entrenador de la reserva Julio Vaccari. No se descarta la posibilidad de que esté en el cargo para el encuentro ante El Pincha por Libertadores.

El ex integrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze está en el cargo debido a que todas las propuestas hechas por el club fueron rechazadas (Somoza y "Gallego" Méndez) y los ofrecimientos no terminan de convencer a la secretaría técnica. En los últimos días se habló de un posible ofrecimiento del español Raúl "Guti". El ex Real Madrid tiene experiencia de entrenador en las inferiores del club de la capital, además del Almeria y Besiktas.

Vaccari en el entrenamiento en la Villa Olímpica

Hasta el momento la posibilidad mas factible es la de Luis Zubeldía. El ex DT de Lanús se encuentra sin trabajo y todavía no dio respuesta al ofrecimiento del Fortín.