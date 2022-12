El uno por uno de Argentina en la victoria 2 a 0 ante México

ARQUERO

Emiliano Martínez (6): No tuvo mucha acción, pero lo poco que México se aproximó al arco se mostró seguro y demostró porque es titular indiscutido.

DEFENSORES

Gonzalo Montiel (5): Más allá de no haber mostrado su mejor versión y de haber perdido algunas pelotas, Montiel fue de los más participativos del equipo. Aunque queda claro que lateral derecho es uno de los puestos a mejorar para la selección, aunque los convocados tienen margen de mejora y cuentan con mucho potencial.

Nicolás Otamendi (8): Lo del central es para aplaudir, uno de los líderes en la cancha. Por la importancia del partido y del torneo, quizás estamos hablando de los mejores partidos del futbolista de Benfica de Portugal, si no fue el mejor.

Lisandro Martínez (7): Era difícil reemplazar a Cristian Romero, pero el titular fue nada menos unas de las estrellas de Manchester United de Inglaterra. No pasó una pelota, repitió el rendimiento que viene mostrando en su club y dejó tranquilo al argentino, que sabe que abajo esta cubierto. La presencia del Licha se dio para liberar más al ataque a Marcos Acuña, aunque no pudieron profundizar por la banda izquierda.

Marcos Acuña (6): El primer tiempo no tuvo mucho protagonismo. La presencia del Huevo se da más para su apartado ofensivo que el defensivo, sin embargo sus compañeros no lo buscaron. En el segundo tiempo si fue más participativo y terminó muy cansado.

VOLANTES

Rodrigo De Paul (3): Otro partido malo del jugador de Atlético de Madrid. No acertó con los pases, perdió varias pelotas y no fue decisivo en el equipo. Pero intentó, fue de los que más arriesgo. Después del gol de Lionel Messi jugó más liberado y con su actitud de siempre. Se verá si este resultado hace que De Paul vuelva atener la confianza que lo llevó a ser de los jugadores claves de esta selección.

Guido Rodríguez (4): No era el partido para el jugador de Betis de España. Es el reemplazante natural de Leandro Paredes, pero por la posición, no por el estilo de juego. Hoy el equipo necesitaba ser más vertical y Rodríguez no tiene esas características, por eso después de su salida el partido cambió.

Alexis Mac Allister (7): Se puso el parche de titular. Dentro de lo poco que ofreció Argentina mientras el partido estaba empatado, el fue de los mejores y de los más claros del equipo. Es verdad que aún no es el futbolista que más se entiende con Messi, aunque sus ganas y su atrevimiento fue suficiente para ganarse el puesto.

DELANTEROS

Ángel Di María (8): De los mejores del encuentro. El más ofensivo del equipo y cuando el encuentro no estaba definido apareció. Más allá de la definición del capitán en el primer gol, el experimentado extremo fue quién puso la pelota en pies de Messi. Fue el que más intentó, peligró y encontró.

Lautaro Martínez (5): No fue el partido para el punta. Rodeado de toda la defensa mexicana, no pudo recibir muchas pelotas y tampoco se puede pretender que baje a recibirlas. Después se verá si se le abrirá el arco. Hoy estuvo más presente en la marca que en el ataque, pero no por su culpa.

Lionel Messi (7): Es verdad que no fue su mejor partido, pero hizo la que tenía que ser. Su gol cambió el encuentro. Messi debe y necesita ser más protagonista, él mismo y sobretodo sus compañeros mejoran anímicamente cuando él destaca, tiene que ser su Mundial.

SUPLENTES

Enzo Fernández (8): Partido consagratorio. Argentina necesitaba alguien en mitad de cancha que arriesgue busque verticalizar la cancha. Rodríguez no pudo hacerlo y cuando ingresó el exfutbolista de River destapó muchas oportunidades para sus compañeros. Si Paredes no está al 100 por ciento, probablemente el tutular sea Fernández.

Julián Álvarez (6): La energía de la Araña es clave en sus ingresos en el complemento, luego se verá si se gana la titularidad, pero saliendo del banco rinde muy bien.

Nahuel Molina (4): No participó mucho, aunque tuvo una ocasión clara de gol. Aún seguirá peleando el puesto junto a Montiel, pero lo que uno espera de Molina es que sea más profundo de lo que demostróhasta ahora en estos dos partidos, tiene que ser uno más en ataque. Quizás un esquema de tres centrales lo beneficiaría mejor.

Cristian Romero (6): Entró para cerrar el partido y lo hizo. Sin con Otamendi y los dos Martínez Argentina ya se siente seguro, sumando al Cuti parece imbatible. Todo lo que le llegó lo rechazó.

Exequiel Palacios (5): Entró para desiquilibrar en la mitad de cancha y tener más la pelota. No tuvo mucha participación por lo poco que jugó, pero cumplió su función.