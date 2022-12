Lautaro Martinez: "Nos toca enfrentar a un rival durísimo"

Lautaro Martínez en la antesala del encuentro contra México, comentó en la conferencia de prensa: "Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando. Hemos perdido por detalles, por errores nuestros. Ahora ya eso quedó atrás y pensamos en México. Analizamos al rival y creo que estamos preparados. Estábamos tristes, dolidos por el partido de Arabia. Nos toca enfrentar a un rival durísimo, pero nos hemos enfrentado antes y lo hicimos bien. Lo vamos a preparar en estas horas y pensar en ganar, que es lo que esta camiseta requiere”. Además el delantero de la Selección Argentina opinó: "Sobre el VAR, sorprende que si estaba habilitado se cometa este tipo de errores. Pero ya está, habrá gente que se ocupará de eso”.

Luego sostuvo: "Mañana será el partido para nosotros, una final. Tenemos que ganar. Es importante para nuestro futuro en la Copa. No solo la jerarquía, sino lo que tenemos adentro deberá salir. Para el partido de mañana será fundamental".

Por otro lado recordó a Diego Maradona, quien falleció hace dos años: "Lo tenemos muy presente los argentinos, era una persona muy importante. No solo para los argentinos, sino para el fútbol mundial. Es un día triste y ojalá que mañana le podamos dar una alegría”.

Después aseguró: "La principal característica de este equipo es disfrutar, jugar con la pelota. Uno disfruta en la cancha, en los entrenamientos. Eso nos da felicidad”. También describió: "Tuvimos una semana para descansar. Para nosotros es normal. Uno puede llegar con dolor o molestias, pero es normal ante tantos partidos seguidos. Pero todo el grupo está bien, a disposición para enfrentar al próximo rival. El apoyo de la gente es especial, porque se siente identificado con este grupo. Mañana no será la excepción”.

A su vez aclaró: "Seguramente es folclore. Para nosotros entrar a la cancha es aparte. Nosotros pensamos en nuestro partido, no en mucho más”. Mientras tanto el goleador de Inter puntualizó: "No lo escuché al Kun, pero es una opinión. Arabia nos presionó bien, nos achicó los espacios. A veces nos apuramos a jugar esas pelotas, por eso los offsides. Nos equivocamos en el último pase, porque si pasábamos esa última línea. En el primer tiempo lo hicimos, pero en el segundo tiempo, después de los goles, cambió. Esos son los detalles para ir mejorando”. Por otra parte analizó: "Fue un golpe duro, por cómo veníamos. Hacía mucho que no nos tocaba vivir esta situación. Somos un grupo fuerte. Ya hemos superado un montón de cosas. Buscaremos recuperarnos, no hay tiempo. Pensamos en lo que viene y confiamos en nuestro trabajo”.

Por último el Toro Martínez adelantó: "Para muchos era el primer partido en un Mundial y se te se cruzan muchas cosas. Pero es solo cuando entrás al campo. Cuando el árbitro pita eso queda atrás. Perdimos por errores nuestros. Ahora pensar en lo que viene, positivo siempre. México juega siempre con la pelota, con gente abierta. Se nos hará el campo largo. Buscaremos aprovechar nuestras ocasiones”.