El uno por uno del Tomba en la victoria sobre la Academia

Esta tarde, Godoy Cruz cambió de sistema y se impuso sobre Racing por 2 a 0 en el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina. Los goles llegaron de entrada, con Tomás Conechny a un minuto del inicio y con Salomón Rodríguez, a los 57'.



De esta manera, el equipo de Diego Flores respira tranquilo porque cortó una mala racha de tres caídas consecutivas donde estuvo en duda también su continuidad.

Rendimientos

Titulares:



Diego Rodríguez (6): El arquero arrancó muy atento, en los despejes y saques de meta. No tuvo su arco en peligro durante gran parte del encuentro y la única chance en la que Racing descontó luego fue anulada por el VAR.



Lucas Arce (6): Fue el encargado de los saques de banda y varios despejes que aliviaron a la hinchada.



Pier Barrios (6): El defensor no decepcionó, rechazó balones y dio respiro al Expreso.



Federico Rasmussen (6): El defensor estuvo alerta en su puesto desde el arranque. Buscó ampliar la ventaja a los 44' pero el remate se fue desviado. Vio la amarilla por falta sobre Nardoni.



Thomas Galdames (6): El número 3 ejecutó saques de banda y despejes. Sumó una tarjeta amarilla por conducta antideportiva.



Bruno Leyes (6): El mediocampista llevó a cabo faltas. Aportó desde su lugar pero no confirmó del todo y fue reemplazado por Núñez.



Gonzalo Agrego (7): No tuvo una participación destacada pero sus intervenciones fueron las correctas y en el lugar preciso.



Nicolás Fernández (8): Tuvo una clara chance de marcar a los 43' de la primera parte pero la pelota fue desviada por Gabriel Arias. Colaboró en algunos despejes al córner.



Tomás Conechny (8): En una excelente jugada que hizo junto a Lucas Arce y Nicolás Fernández, donde Conechny remató de zurda para el 1-0 de Godoy Cruz a un minuto del comienzo. Luego, intentó a los 39' pero rechazó Facundo Mura. A los 49', probó y se fue la pelota afuera. Salió a los 17' de la segunda etapa.





Hernán López Muñoz (6): Cometió infracciones. Probó al arco a los 20 minutos de juego pero no llegó a concretar. Ejecutó los tiros de esquina. Se fue sustituido por Tadeo Allende.



Salomón Rodríguez (8): De gran partido, con un golazo de tiro libre que se metió como una flecha por la barrera hacia el palo derecho del arquero Gabriel Arias, aumentó la ventaja del Tomba a los 57´. Más tarde, fue amonestado y enseguida reemplazado.



Suplentes:



Tadeo Allende (6): Ingresó a los 17' del complemento por López Muñoz. Despejó balones y aportó tranquilidad al equipo. También tuvo sus chances de rematar al arco pero no prosperaron. Fue amonestado.



Enzo Larrosa (6): Entró en lugar de Salomón Rodríguez. Tuvo sus minutos en los que intentó pasar al ataque rápidamente y se colocó en posición adelantada.



Julián Eseiza (6): Salvó al Tomba en la segunda parte cuando Racing buscó el descuento y se encargó de los saques de banda. Cometió infracciones.



Cristian Núñez (6): El jugador sustituyó a Bruno Leyes. Jugó pocos minutos, cometió faltas y no logró anotar.



Braian Salvareschi (7): Entró por el autor del primer gol. Fue de gran aporte en cuanto a lo defensivo.



La próxima fecha, el Expreso visitará a River en el Más Monumental, el domingo desde las 19:15 horas.