Tomás Conechny su bautismo en las redes con los colores Bodeguero

Recupero la memoria. Cuando se habló bastante en la semana sobre la continuidad de Diego Flores como entrenador de Godoy Cruz ayer volvió a sonreír después de tres derrotas consecutivas y en línea generales mostró esa imagen que llamó la atención en sus primeros encuentros de su anterior era. En la previa era un partido difícil por el rival que tenía en la vereda de enfrente debido a Racing llegó a Mendoza con el objetivo de ganar para sumarse al lote de los animadores del campeonato.

Con un nivel parejo durante los 90’, el club de calle Balcarce jugó hasta acá el mejor cotejo de esta temporada y en ningún momento sufrió en el tramite sino fuera por Gabriel Arias, se hubiera floreado con su gente. A penas, Leandro Rey Hilfer marcó el inicio del espectáculo, el Expreso movió rápidamente y armó una buena jugada colectiva por derecha, donde se juntaron Lucas Arce con Nicolás Fernández, el mediocampista uruguayo piso el aérea y envió un centro buscapié al medio.

Salomón Rodríguez se llevó arrastro las marcas de Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi, ambos defensores del equipo conducido por Fernando Gago se durmieron la siesta y descuidaron la llegada en solitario de Tomás Conechny. Solo se encontraba el ex jugador de San Lorenzo que sacudió fuerte al arco defendido por Arias y el “17” hizo delirar los fanáticos en las distintas tribunas del Malvinas Argentinas.

Así el nacido en Comodoro Rivadavia convirtió su primer grito con la remera del Tomba y en este 2023 es uno de los refuerzos que arribó procedente de Almagro en la pasada Primera Nacional fue una de las revelaciones del certamen. Aunque no trascendió ninguna cifra exacta se revelo que el Bodeguero compró el 80% de su pase y firmó contrato hasta diciembre de 2025.

En esta Liga Profesional, el ex Portland disputó los seis espectáculos que se llevan jugado y ayer salió a los dieciséis minutos del complemento, en su lugar ingresó Braian Salvareschi. Se retiró con una molestia física producto de un choque con Sigali y todo parece indicar que no sería nada de gravedad seguramente estará presente el próximo domingo cuando Godoy Cruz visite a River en el Más Monumental.

“La verdad que estoy contento por el primer gol que marco en Godoy Cruz, desde que arrancó el torneo lo venía buscando. En lo personal me sirve para tener confianza dentro de la cancha” afirmó, el extremo de 24 años en declaraciones con Diario Uno. También, Conechny recordó como fue el desarrollo de la jugada previa: “En el gol hubo una gran jugada del Indio Fernández, me quedó justa la pelota y pude marcar” además, el ex con pasado en las juveniles de la Selección Argentina contó su adaptación a jugar en la máxima categoría tras su etapa por el ascenso: “El grupo me ayudo un montón y a mi me sirve mucho. Estoy tratando de devolver la confianza que me da con buenos rendimientos” concluyó en zona mixta del Malvinas.