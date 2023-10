Chau sequía: el Tomba pudo recuperar la sonrisa

Los primeros minutos en la tarde noche de la ciudad de las diagonales comenzó accidentado con el claro dominio de Estudiantes salió más decidido con el aliento de su publico en las tribunas en el UNO, en el plan de Godoy Cruz era esperar en su campo y salir rápido de contragolpe. En esos quince minutos iniciales, ninguno podía lastimar, el equipo conducido pro Eduardo Domínguez no encontraba los caminos era claro el número telefónico 5-3-2, mientras que el conjunto de Daniel Oldrá mantenía el dibujo táctico 4-2-3-1 y no se desesperaba a la hora de atacar estaba siendo pasivo en cada avance.

Uno de las primeras llegas profunda, Leonardo Godoy encontró la cabeza de Mauro Boselli y el ex delantero de Boca, entre otros exigió la volada sobre el poste derecho de Diego Rodríguez antes de la temprana salida de Jorge Rodríguez, el volante mixto dejo la cancha por una molesta física. Sin embargo, tras ese aviso rápidamente respondió el elenco de calle Balcarce, Hernán López Muñoz asistió la soledad de Tadeo Allende, si el goleador en esta Copa de la Liga que venía de facturar en la fecha pasada definió cruzado de Mariano Andújar.

Si, el uno a cero en un momento clave y sacarle provecho a la impaciencia del hincha del León. Uno de los hombres que estaba en un encuentro aparte en esa media hora era José Sosa, el experimentado centrocampista estaba siendo criticado por el simpatizante y en reiteras oportunidades respondió haciendo varios gestos.

La llave del dueño de casa era las trepadas de Godoy, el ex Talleres inteligente para ganarle la espalda a Manuel Guillen, el reemplazante de Thomas Galdames sufría por estar con su perfil invertido habitualmente diestro en el carril izquierdo de la zona defensiva. Leandro Rey Hilfer bajo la persiana de esos primeros 45’, donde el Bodeguero no salió de su libreto y aprovechó su oportunidad sabiendo leyendo en que momento golpear al club platense, mientras que el local salvo algunas subidas por derecha no estaba teniendo una buena tarde noche y no se podría acomodar luego del cambio de dibujo táctico.

Por otra parte, en una extraña decisión de Domínguez metió mano con tres cambios antes del arranque del último capítulo manteniendo la misma columna vertebral que al principio del espectáculo, era una señal le estaba costando más de la cuenta. Sin embargo, en una contra, Allende armó un jugadón solitario y demoró para soltar rápido para Tomás Conechny, el ex Almagro estaba libre a la espalda de Ezequiel Muñoz.

Pero…una situación infantil de Conechny, el nacido en Comodoro Rivadavia luego de una falta sancionada arrojo lejos de la pelota y el mal arbitraje encabezado por Rey Hilfer le sacó la doble amarilla al “17”. Ah, antes la había perdonado la vida a Santiago Ascacíbar por una dura plancha sobre Guillen. Desde ahí era aguantar, el Expreso con un hombre menos por más de los quince de los quince minutos contando el tiempo adicional y estar bien ubicado cerca del arco defendido por el Ruso Rodríguez.

En un final infartante, Germán Delfino encargado del VAR convocó al polémico árbitro principal por una roja directa a Eros Mancuso, el lateral derecho cortó un avance de Salomón Rodríguez y a pesar de mostrarle una amarilla en una primera instancia fue expulsado por último futbolista. Tras los nueve adicionado en tiempo extra, Godoy Cruz defendió con uñas y diente esa ventaja transitoria, estuvo concentrado en toda la tarde en UNO para dejar atrás la racha de seis empates consecutivos y volver al triunfo algo que le estaba costando (no ganaba desde la segunda fecha cuando derrotó a Central Córdoba en el Malvinas).

Como plus extra, el Tomba se trepo al segundo lugar de la zona B del campeonato y se mete en la conversación de los equipos que tiene doce puntos. Y la frutilla del postre en la quinta ubicación de la tabla general siendo el primero que estaría sacando pasaje a la próxima Copa Sudamericana 2024 y está solamente a dos unidades de San Lorenzo- el próximo rival en este torneo-, el último en sacar boleto a la Copa Libertadores 2024.

Síntesis

Estudiantes (0): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Federico Fernández, Nicolás Fernández; Gastón Benedetti, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT : Eduardo Domínguez

Godoy Cruz (1): Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Manuel Guillen; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Daniel Barrea. DT : Daniel Oldrá

Gol : en el primer tiempo : 31’ Tadeo Allende (GC)

Cambios : en el primer tiempo : 30’ Alexis Manyoma por Jorge Rodríguez (E); al inicio del segundo tiempo: Martiniano Moreno; Eros Mancuso y Ezequiel Muñoz por José Sosa, Federico Fernández y Gastón Benedetti (E); 21’ Fernando Zuqui por Nicolás Fernández (E); 29’ Cristian Núñez y Salomón Rodríguez por Bruno Leyes y Daniel Barrea (GC) y 49’ Agustín Valverde por Hernán López Muñoz (GC);

Amonestados : en el primer tiempo : 13’ Pier Barrios (GC); 36’ Santiago Núñez (E); en el segundo tiempo : 15’ Bruno Leyes (GC); 19’ Tomás Conechny (GC); 25’ Martiniano Moreno (E); 31’ Mariano Andújar (E) y 31’ Santiago Ascacíbar (E);

Expulsados : en el segundo tiempo : 33’ Tomás Conechny (GC); 47’ Eros Mancuso (E);

Árbitro : Leandro Rey Hilfer