El “Bicho” perdió en el “bosque”

Argentinos Juniors no pudo aguantar la ventaja y terminó siendo superador por un Gimnasia y Esgrima que necesitaba sumar de a tres como al agua y se hizo fuerte en su casa. Luciano Gondou y Gabriel Ávalos marcaron para La Paternal, mientras que Leonardo Morales y Erik Ramírez –por duplicado- dieron vuelta la historia.

El elenco de Pablo Guede no levanta cabeza y está, cada vez, más lejos del equipo que brilló en la primera etapa del año. El impacto que generó la salida de Gabriel Milito fue rápidamente desplazado del foco por los buenos rendimiento en el comienzo de este nuevo ciclo, pero, con el pasar de las semanas, fue retrocediendo varios casilleros.

Esta tarde hubo muchos problemas defensivos y de coordinación a la hora de retroceder que no son comunes en este equipo. La salida de Marco Di Cesare, seguramente porque jugó con la selección argentina sub-23, se notó no solo en la pelota parada, sino que también, para organizar la última línea. Los tres centrales no tuvieron su mejor partido y los niveles de Javier Cabrera y Santiago Montiel cuando tiene que dar una mano atrás no están siendo los esperados.

El comienzo del partido fue incómodo para un Argentinos que no lograba ubicar al jugador libre que normalmente tiene entre las líneas defensivas rivales. A pesar de los problemas, pudo ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de Gondou que logró desviar el remate mordido de Francisco González Metilli tras un tiro de esquina. A los 35 se puso en ventaja, pero tan solo 120 segundos más tarde respondió el local. El “Tripero” repitió la fórmula de pelota parada y Morales conectó el córner de Pablo de Blasis para poner la historia 1 a 1.

LO DIO VUELTA EL LOBO 🐺



Eric Ramírez metió una media vuelta en el área y la puso contra un palo para el 2-1 de Gimnasia sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bKBmgKdwBJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

El envión anímico de la igualdad levantó aún más a Gimnasia y, sobre el final del primer tiempo, Ramírez finalizó estupendamente una gran jugada individual de Guillermo Enrique para irse al vestuario con el 2 a 1 en el bolsillo.

El partido ya había entrado en un frenesí de ida y vuelta por ambas partes y el beneficiado fue el “Lobo” que estiró la ventaja a pocos minutos de empezar el complemento. El autor del 2-1 capitalizó un mal despeje de Miguel Torrén y estampó su doblete para llevar tranquilidad al público local. Los tres cambios de Guede desarmaron el mediocampo y no terminaron de asentarse que el rival ya que había convertido. Llamativa salida de Federico Redondo y Cabrera, que, sumada a la lesión de Montiel, dejaron sin bandas y eje a un equipo que estuvo bastante incómodo.

DOBLETE DE RAMÍREZ PARA EL TERCERO DEL LOBO ⚽🐺



El delantero de Gimnasia no perdonó en el área y puso el 3-1 ante Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/y3t63fqE3A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

El tercero terminó siendo contraproducente para el dueño de casa en cierto punto ya que tiró las líneas muy atrás y dejó que el “Tifón de Boyacá” no solo maneje la pelota, sino que también le rodeó la manzana. En el minuto 84 llegó el segundo para el “Semillero del Mundo” a partir de una genialidad de Ávalos. El paraguayo se sacó a dos rivales de encima con pie a pie y la clavó al ángulo con un derechazo para poner el 2-3. A pesar del empuje de la visita, en ningún momento pudo volver a generar peligro en el área de enfrente y la historia terminó con otra derrota fuera de casa.

GOLAZO DEL BICHO PARA DESCONTAR ⚽🔥



Gabriel Ávalos la clavó al ángulo para el 2-3 de Argentinos ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cNi2GOujCJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

Síntesis

Gimnasia y Esgrima La Plata: Tomás Durso; Yonathan Cabral, Leonardo Morales, Germán Guiffrey; Guillermo Enrique, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis, Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Cristian Tarragona y Erik Ramírez. DT: Leonardo Madelón.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Jonathan Galván, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Leonardo Heredia y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Goles: En el primer tiempo, 35’ Luciano Gondou (ARG); 37’ Leonardo Morales (GIM); 48’ Erik Ramírez (GIM). En el segundo tiempo, 4’ Erik Ramírez (GIM); 39’ Gabriel Ávalos (ARG).

Cambios: En el primer tiempo, 33’ Benjamín Domínguez por Nicolás Colazo (GIM). En el segundo tiempo, 1’ Gabriel Ávalos por Santiago Montiel, Román Vega por Javier Cabrera y Franco Moyano por Federico Redondo (ARG); 13’ Alan Lescano por Leonardo Heredia (ARG); 23’ Ivo Mammini por Erik Ramírez y Luciano Gómez (GIM); 29’ Matías Vera por Lucas Villalba (ARG); 35’ Lucas Castro por Rodrigo Saravia y Rodrigo Gallo por Germán Guiffrey (GIM).

Amonestados: En el primer tiempo, 36’ Miguel Torrén (ARG); 45’ Rodrigo Saravia (GIM). En el segundo tiempo, 46’ Rodrigo Gallo (GIM).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Carmelo Zerillo