Empate con polémicas en La Paternal

En una tarde donde el juego fluido y vistoso se dificultó por las condiciones climáticas, Argentinos Juniors fue un poco más, pero situaciones del encuentro y decisiones arbitrales hicieron que no logre vencer a un Atlético Tucumán que tuvo sus oportunidades y fue efectivo.

Más que acciones de gol, lo que abundaron fueron polémicas con dos jugadas iguales, que a simple vista no parecían penal y que fueron sancionadas una para cada lado. Con el interinato de Cristian Zermatten mantuvo la idea de juego de Gabriel Milito y disfrutó de la capacidad goleadora de sus dos tanques: Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. La inexorable ley de ex estuvo presente y con un doblete de Mateo Coronel la historia quedó en tablas.

Con esta foto en la que se puede ver a Zermatten, Jonathan Gómez y Fabricio Domínguez protestándole al juez de línea la jugada mal anulada en el tercero del "Bicho", Argentinos Juniors informó sobre el final del partido en sus redes sociales (Foto: Prensa Argentinos Juniors)

El primer tiempo fue todo para el local que aprovechó la contundencia de sus delanteros para ponerse en ventaja. En el minuto 31, Nicolás Romero del “Decano” agarró de la camiseta a Gondou y el árbitro Germán Delfino no dudó en sancionar penal. La acción trajo dudas porque el tirón no parecía ser tan fuerte o merecedor de ser considerado como falta. Sin embargo, el delantero paraguayo lo cambió por el 1-0 del “Bicho” y sumó su segundo grito en esta Copa de la Liga Profesional.

Antes de cumplir cinco minutos del primero de la tarde, el ex Sarmiento marcó el segundo que parecía encaminar la victoria para La Paternal. Santiago Montiel recibió abierto por izquierda, mandó un centro al medio del área y con un cabezazo sensacional del colorado la historia se ponía 2-0. La jugada tardó en confirmada ya que parecía que el ex River estaba offside, pero tras ser revisada por el VAR, Delfino marcó el centro de la cancha.

El complemento comenzó con ambos protagonistas siguiendo con su papel y el “Bicho” iba por más. Al minuto 12 llegó la segunda polémica de la tarde. Gran jugada colectiva del local que la llevó hasta la derecha y, tras un preciso centro de Javier Cabrera, Ávalos anotó de cabeza, pero la jugada fue anulada en el medio del lanzamiento del uruguayo por offside. El gol no fue válido ya que ocurrió luego de que sonara el silbado de Delfino. Con las repeticiones se pudo ver que en ningún momento hubo posición adelantada por lo que la jugada era válida, pero al ser interrumpida antes de tiempo no pudo ser corregida por el VAR. El banco del “Semillero del Mundo” estalló por las decisiones de los árbitros tanto el principal como el línea.

NO DEJARON CORRER Y LE ANULARON EL TERCERO A ARGENTINOS... Ávalos convertía de cabeza pero por un offside previo fue anulado y el VAR no pudo actuar.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QtXMe5rtxG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2023

Cuatro minutos más tarde, cometió un penal que también dejó dudas. Marco Di Cesare tomó de la camiseta a Coronel. El delantero no parecía tener oportunidad de llegar a la pelota antes que el arquero Alexis Martín Arias por lo que no se esperaba que cobrara la pena máxima, pero al ser parecida a la del primer tiempo no tuvo otra opción que hacerlo. El que recibió la falta, agarró la pelota y marcó el descuento que le daba vida a Tucumán.

El gol anulado y el penal dejó golpeado psicológicamente al “Semillero del Mundo” y, 60 segundos más tarde, recibió otro baldazo de agua fría. El “Bicho” retrocedió mal, dejó huecos en el sector izquierdo de la defensa, Justo Giani lanzó un gran centro desde tres cuartos de cancha y Coronel –de cabeza en la entrada del área grande- cabeceó por arriba de Martín Arias y puso la historia 2 a 2 final.

Mala tarde de Argentinos Juniors que sigue sin poder reponerse de los malos resultados y de la salida de Gabriel Milito como su entrenador. En un partido que tenía las cosas medio encaminadas, una situación los sacó de partidos y le dio vida a un “Decano” que estaba complicado y que aprovechó las oportunidades que le dio su rival.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrea, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Cristian Zermatten.

Atlético Tucumán: Tomás Marchori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Adrián Sánchez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Orsi-Gómez.

Goles: En el primer tiempo, 34’ Gabriel Ávalos (ARG); 39’ Luciano Gondou (ARG). En el segundo tiempo, 19’ Mateo Coronel (ATU); 20’ Mateo Coronel (ATU).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Ramiro Carrera por Renzo Tesuri (ATU); 20’ Justo Giani por Guillermo Acosta (ATU); 26’ Ignacio Maestro Puch por Mateo Coronel (ATU) y Leonardo Heredia por Francisco González Metilli (ARG); 38’ Tomás Castro Ponce por Joaquín Pereyra y Ramiro Ruiz Rodríguez por Marcelo Estigarribia (ATU); 40’ Rodrigo Cabral por Javier Cabrera (ARG); 51’ Thiago Nuss por Luciano Gondou (ARG).

Amonestados: 16’ Marco Di Cesare (ARG); 17’ Miguel Torrén (ARG); 29’ Bruno Bianchi (ATU).

Arbitro: Germán Delfino

Estadio: Diego Armando Maradona