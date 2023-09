Triunfazo del “Bicho” en casa

Argentinos Juniors ratificó lo hecho contra Banfield y se impuso con categoría ante un Talleres golpeado, pero que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino en lo que va de 2023. Excelente noche de Alan Rodríguez que fue la figura del encuentro. Santiago Montiel sintió una molestia en el precalentamiento y no fue ni al banco de suplentes.

Pablo Guede sorprendió con el 11 en la previa del partido por colocar triple nueve: Gabriel Ávalos, Heredia y Gondou. Esto lo había probado contra el “Taladro” en un momento de la jornada. Al final, jugaron dos puntas y un falso enganche. El técnico les pedía constantemente que roten posiciones. Javier Gandolfi jugó sin centro delantero definido y puso una línea de cinco aprovechando el gran nivel de sus centrales, pero no terminó de encajar por falta de coordinación y por el problema para salir a tomar las marcas.

La tarde comenzó con un “Bicho” avasallante que demostró desde el minuto cero que iba a tomar el dominio del partido. Las diagonales de los tres de Argentinos más adelantados generaron dudas en unos stoppers que no sabían si seguirlos o no. La pelota era toda del local. Gandolfi gritaba que los delanteros no presionen. Cuando Gondou y Heredia se tiraban atrás para asociarse encontraban muchos huecos para habilitad a las trepadas de Javier Cabrera y Mariano Bíttolo por las bandas.

El primer gol se hizo esperar, pero llegó en el peor momento para los cordobeses. El lateral izquierdo hizo un saque de banda al lado del área rival y la puso en el punto de penal, Gondou la bajó de cabeza y el “Pupa” –luego de un rebote en un defensor de Talleres- definió para poner en ventaja al “Bicho” en el minuto 45 exacto. Golpe psicológico para un “Matador” que, si bien no estaba jugando bien, había resistido los embates rivales por bastante tiempo. Segundo gol del ex Atlético Tucumán en el ciclo Guede.

El complemento tampoco fue misericordioso para la visita ya que, en el minuto 48, recibió el segundo tanto de la tarde. Luego de una defectuosa pelota parada para el “Semillero del Mundo”, Marco Di Cesare disparó al arco desde casi afuera del área y Villalba, mientras pedía un penal, la desvió para vencer la humanidad de Guido Herrera. El festejo fue accidentado ya que, en el intento por empujarla en el segundo palo, Heredia se golpeó con el poste y generó preocupación en el local. Después de unos minutos, fue sustituido por Franco Moyano.

Gandolfi también hizo modificaciones para revertir la situación y volvió a las bases. Desarmó la línea de cinco y paró el 4-2-3-1 habitual. Los cambios tardaron en hacer efecto, el rendimiento no mejoró exponencialmente, pero en el momento menos esperado logró descontar. Argentinos estaba con uno menos por la lesión de Bíttolo que lo dejó a un costado de la cancha. El árbitro Andrés Merlos no autorizó el cambio y el partido estaba, momentáneamente, 10vs11. En ese desconcierto del local para acomodar la defensa, Rodrigo Villagra lanzó un centro desde tres cuartos de cancha y Suárez se anticipó a Cabrera para poner el 2-1 parcial en el 72.

El tanto cordobés había generado una expectativa en un equipo derrumbado que intentaba la igualdad, pero la alegría duró poco. Cuatro minutos más tarde, el “Tifón de Boyacá” agarró mal parado a su rival estiró la ventaja. Ávalos condujo en un 3vs2 y, cuando los tres le salieron encima, filtró un pase para la excelente diagonal de Gondou que mano a mano con Herrera puso el 3-1 final. Luego de eso hubo más aproximaciones y un gol anulado para el “Bicho”, pero el resultado no se movió de una diferencia de dos. Gran noche del equipo de Guede que estuvo a la altura en un partido más que importante y volvió a ser eficaz para quedarse con los tres puntos.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Mariano Bíttolo; Leonardo Heredia, Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Talleres: Guido Herrera; Kevin Mantilla, Matías Catalán, Lucas Suárez; Gastón Benavidez, Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza, Blás Riveros; Rodrigo Garro, Francisco Pozzo y Ramón Sosa. DT: Javier Gandolfi.

Goles: En el primer tiempo, 45’ Leonardo Heredia (ARG). En el segundo tiempo, 3’ Lucas Villalba (ARG); 27’ Lucas Suárez (TAL); 31’ Luciano Gondou (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 8’ Franco Moyano por Leonardo Heredia (ARG) y Valentín Depietri por Francisco Pozzo (TAL); 18’ Javier Vallejo por Blas Riveros y Luis Sequeira por Rodrigo Garro (TAL); 29’ Román Vega por Mariano Bíttolo (ARG); 40’ Matías Gómez por Ulises Sánchez (TAL); 42’ Francisco González Metilli por Luciano Gondou (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo 32’ Marco Di Cesare (ARG); 43’ Miguel Torrén (ARG).

Arbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Armando Maradona