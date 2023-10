A cambiar la imagen en el "Bosque"

Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras este jueves, a partir de las 16, por la novena fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los dirigidos por Pablo Guede no vienen de buenos resultados y el parate por la fecha FIFA pudo servir para descansar y recargar baterías para este fin de competencia. En tres oportunidades pudo ser líder de su zona, pero en todas dejó puntos atrás y, por eso, se encuentra fuera de la zona de playoff. El comienzo del ciclo del nuevo entrenador fue bueno y dejó al hincha del “Bicho” con la tranquilidad de que sería más de lo visto con Gabriel Milito en estos años, pero lo hecho en el último tramo no fue para nada bueno.

Con 12 puntos, se ubica sexto a una unidad del cuarto y a seis de Independiente, el líder. Por su parte, el “Tripero” está anteúltimo con ocho. El dato a favor para los platenses es que llegan con una ventaja de tres encuentros en el historial y que su último cara a cara terminó con victoria 4-2 para Gimnasia en La Paternal.

Para este jueves, Guede recupera una pieza clave como lo es Gabriel Ávalos que estuvo fuera de los convocados contra Independiente por una infección en la piel. El paraguayo viene de sumar minutos con su selección en la doble fecha y tiene altas chances de volver al 11. La principal duda del entrenador más allá de los nombres es el esquema que va a utilizar ya que probó tanto con el 3-5-2 como con el 3-4-3 y en ambos tuvo buenos y malos resultados que dejaron más de una pregunta. Miguel Torrén volvería a la zaga en lugar de Jonathan Galván.

Los convocados:

Por su parte, el “Lobo” no llega en un buen momento no solo por los recientes empates sino por la tabla general que podría mandarlo al descenso. Con 38 puntos está último junto a Colón de Santa Fe y Huracán, contra quienes jugaría un triangular en caso de no cambiar posiciones. El presente claramente no es el esperado teniendo en cuenta que estuvo a nada de meterse en copas internacionales en la temporada pasada.

En la Copa de la Liga acumula dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. En casa cosecha dos caídas, una igualdad y un triunfo por lo que la localía no es su fuerte en este semestre.

Para este encuentro, Leonardo Madelón pierde a Alexis Steimbach que sufrió la rotura del quinto metatarsiano y ya fue operado. La principal duda es el esquema al igual que Guede y podría plantear un 3-4-3 para espejarle el juego al “Bicho”. Germán Guiffrey se sumaría a la defensa en lugar del mediocampista Agustín Bolívar.

Los convocados:

Síntesis

Posible formación de Gimnasia y Esgrima (3-4-3): Tomás Durso; Yonathan Cabral, Leonardo Morales, Germán Guiffrey; Guillermo Enrique, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis, Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Cristian Tarragona y Erik Ramírez.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou.

Horario: Jueves 16

TV: TNT SPORTS

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.