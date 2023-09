A Santa Fe a mantener la punta

Argentinos Juniors y Colón jugarán este lunes a partir de las 18:30 en el marco de la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Brigadier General Estanislao López.

El elenco de La Paternal viene afilado en este nuevo ciclo encabezado por Pablo Guede que tiene dos partidos y dos victorias. La salida de Gabriel Milito y las eliminaciones trajeron problemas y la llegada del ex entrenador de San Lorenzo parece haber calmado todo. Contra Banfield no se vio mucho de la mano del técnico, pero fue gran responsable de doblegar a un gran equipo como lo es la “T”. Con esos seis puntos, el “Bicho” está a dos unidades de Huracán, el puntero que tiene un partido más, por lo una victoria en Santa Fe lo devolvería a la cima.

No solo el presente favorece al equipo porteño, sino que en la historia está arriba por tres partidos. Se vieron las caras en 74 oportunidades. El elenco de La Paternal ganó 31; el cuadro santafesino, 28 y empataron los 15 restantes. Su último enfrentamiento en el “Cementerio de los elefantes”, Argentinos goleó 4-0.

Para este lunes no se esperan muchos cambios del 11 que pasó por arriba a Talleres. Los nombres que podrían meterse en el equipo titular son Santiago Montiel, que sintió una molestia calentando contra la “T” y por eso no jugó, y Franco Moyano que tuvo un gran ingreso que potenció el mediocampo en general. En caso de que vuelva el ex River saldría Mariano Bíttolo de la banda izquierda, mientras que si se mete el volante central habría que sacrificar a alguna de las tres puntas.

Los convocados:

Por su parte, el “Sabalero” llega con el panorama totalmente al revés. Los resultados de los demás encuentros lo complicaron en la tabla general y recibirá al “Bicho” en la búsqueda de salir de la zona de descenso. El comienzo de este semestre fue positivo, pero en las últimas semanas retrocedió varios casilleros y está en problemas pensando en la permanencia.

Para este lunes, Néstor Gorosito tendrá altas y bajas de peso entre sus convocados. Los regresos de Paolo Goltz y Damián Batallini sobresalen de la lista que el club oficializó este domingo. Además, sorprende la aparición de Conti ya que está atravesando un duro momento personal por el fallecimiento de su madre. La baja confirmada es la de Santiago Pierotti, pieza clave y habitual titular. Es una posibilidad que cambie el sistema y apueste por un 5-3-2.

Los convocados:

Síntesis

Posible formación de Colón (5-3-2): Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Germán Conti, Facundo Garcés, Rafael Delgano; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Rubén Botta; Ramón Ábila y Tomás Galván.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-4-3): Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Alan Rodríguez, Santiago Montiel; Leonardo Heredia, Gabriel Ávalos y Luciano Gondou.

Horario: Lunes 18.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Brigadier General Estanislao López.