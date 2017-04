El Patrón del mal juego

Google Plus

Jugadores festejando el empate final

Los de la capital entrerriana han jugado un partido que seguramente ha dejado un sabor amargo en los hinchas xeneizes ya que no solo no han tenido posesión de pelota, sino que también no generaron situaciones de claras de gol.

Patronato cambió el dibujo táctico para jugarle a Boca Jr. en vez de utilizar el clásico 4-4-2 como venía utilizando desde el año pasado, esta vez utilizo un 4-5-1 con Fernando Telechea como única referencia de área. Una manera de jugar que obviamente quedará en el olvido para el entrenador ya que el equipo jugó un partido para el olvido, siendo dominado en todo los sentidos por el equipo de la rivera.

El patrón solo tuvo algunas oportunidades no muy claras durante la mitad del primer tiempo, donde por momentos parecía que podía llegar a inquietar al equipo local, llegando a poner incomodo al rival; incluso haciendo que provocaran faltas innecesarias, que de haber tenido un buen arbitraje de Germán Delfino hubiese dejado con algún que otro hombre de menos a los dirigidos por Guillermo Barros Scheloto. Pero todo cambio sobre el final de la primera mitad, con un centro del ingresado por el lesionado Centurión, Nazareno Solís que no fue desaprovechado por el goleador Darío Benedetto convirtió lo que fue el 1-0 parcial.

Ya en la segunda parte Boca Jr. fue más que Patronato, que se lo vio sumiso y sin criterio. Con cinco jugadores en la mitad de la cancha, se debería tener un control de pelota pero en lugar de eso el equipo se hallaba partido y totalmente recluido en su propia área; los volantes ofensivos, que fueron mal utilizados durante todo el partido, pudieron haberle causado mucho daño a una defensa lenta y atolondrada como es la del Xeneize. Lautaro Comas si bien jugó el partido en la banda contraria, podría haber sido más aprovechado por el otro lado, pero la falta de jugadores en el área rival impedía que pudiese llegar hasta el fondo de la misma y desde allí arrojar un posible centro.

Se vio un equipo partido y una idea de juego no muy precisa, pero por suerte le salió bien la apuesta al técnico Forestello, el ingreso de Damián Arce le dio una cierta alegría sobre el final del encuentro donde de una jugada magnifica pudo empatar el partido y así amargar a los locales sobre el final del partido.