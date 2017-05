Top 12: una cuarta fecha asoma

Una nueva fecha del torneo de la URBA. Fuente: ESPN Scrum

Cada equipo debe hacer de lo suyo ya sea ganar para seguir de media tabla para arriba o hacerlo para juntar puntos. Así mismo la cuarta fecha se llevarán los partidos entre:

Regatas vs CUBA

Newman vs CASI

Alumni vs San Luis

Belgrano vs Atlético del Rosario

Pucará vs Hindu

La Plata vs SIC

El torneo lleva como puntero a los que perdieron la pertenencia de categoría en el torneo de URBA, es decir, los de Villa de Mayo que están llevando a cabo una sobresaliente actuación en este campeonato y en la fecha anterior lograron vencer a los actuales campeones, estos deberán enfrentar de modo de visitantes a los que se encuentran en quinta posición a los de Bella Vista que también ganaron por la tercera fecha.

En los partidos con un cierto grado de adrenalina jugará el segundo de la tabla, Pucará, quienes recibirán a Hindú que tan sólo ha conquistado 4 puntos hasta el momento.

También por su parte, el subcampeón, CASI, visitará a los cardenales en el primer turno del sábado, a las 13:40, los locales se encuentran terceros y los escoltas son sus visitantes por lo que se llevará a cabo por una lucha tanto como seguir escalando en el podio, como ingresar en el mismo. Además ambos han dejado sus invictos en la fecha anterior.

Las posiciones son:

CUBA 13 puntos

Pucará 10 puntos

Newman 9 puntos

CASI 8 puntos

Regatas de Bella Vista 7 puntos

Alumni – SIC – Atlético del Rosario 6 puntos

Hindú – San Luis – Belgrano 4 puntos

La Plata 1 punto.