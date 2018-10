Segundo site, brasileiro Bruno Caboclo deve reforçar o Houston Rockets

Segundo Chris Haynes, da ESPN, o brasileiro Bruno Caboclo mudará seus ares novamente. Nas últimas horas da sexta-feira (17), a fonte americana divulgou o acerto. O natural de Pirapora de Bom Jesus chega ao time texano como aposta, pois estava na liga de desenvolvimento. Além de Carmelo, é mais um para ajudar James Harden na briga por um anel.

O começo para o brasileiro pareceu promissor, quando foi selecionado no Draft de 2014, sendo a vigésima escolha, com menos de 19 anos. Mas Bruno não foi a promessa esperada, sendo "abandonado" na liga de desenvolvimento, onde jogou pelo Fort Wayne Mad Ants (time para progresso do Indiana Pacers) e o Raptors 905, da própria equipe canadense, localizada em Ontario.

Bruno em ação pelo Raptors 905. (Foto: Reprodução/Instagram: Bruno Caboclo)

Antes de aceitar os termos do Houston Rockets, o ala estava no Sacramento Kings, onde pouco foi aproveitado, com apenas 10 jogos. Também frequentou o time de evolução dos Kings.

O contrato com a equipe texana foi um pouco diferente dos demais da liga. O relativamente novo Exhibit 10 deal. Nesse compromisso, o atleta em questão recebe U$ 50 mil se for integrado ao time da G-League. Mas, para o cheque cair, o esportista lá deve permanecer por 60 dias, além do salário normal.

Na última temporada, jogando na liga de desenvolvimento, Bruno teve, em média, 14.2 pontos, 6.4 rebotes, 1.6 tocos e 1.3 roubadas de bola em 30.2 por partida. Durante o período, o brasileiro era criticado pelo baixo percentual em arremessos de quadra.