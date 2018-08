Carmelo formará big three em Houston

Na última terça-feira (7), o veterano Carmelo Anthony se acertou com o Houston Rockets. Segundo a fonte do Yahoo Sports, Sham Charania, o ex-atleta do Oklahoma City Thunder, clube o qual defendeu na última temporada, chegou á um acordo verbal com o time do Texas. O ala se junta á James Harden e Chris Paul na luta por um título.

Envolvido em um troca entre o Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e o Oklahoma City Thunder. Com destino á Atlanta, o tricampeão olímpico não durou muito, tendo seu contrato rescindido com o time da Georgia. Além de Carmelo, os Hawks receberam uma escolha de primeira rodada do draft de 2022.

Na semana passada, o Atlanta Hawks acertou a rescisão contratual do ala de 34 anos. Segundo fontes, ele teria anunciado a sua decisão depois de voltar de um evento da NBA na África do Sul.

Com destino ao Texas, o atleta será comandado por seu ex-treinador, Mike D’Antoni, onde trabalhou com o técnico em Nova Iorque, durante as duas temporadas em que o comandante esteve á frente da equipe do Madison Square Garden. Agora, no Rockets, do MVP James Harden, levou a equipe para perto das finais, onde perdeu para o Golden State Warriors, quem viria a ser campeão da liga.

Carmelo defendeu o Oklahoma City Thunder na última temporada, com média de 16.2 pontos e 5.8 rebotes. Durante a carreira, além de jogar no OKC, também defendeu o Denver Nuggets e New York Knicks, com médias de 24.1 pontos, 6.5 rebotes e 3 assistências.