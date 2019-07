 Após saída de Paul George, Westbrook e Oklahoma negociam troca; Miami Heat tem interesse

Após a saída do ala Paul George, que foi trocado para o Los Angeles Clippers, a bola da vez agora é o armador Russell Westbrook, que negocia com seu empresário e o Oklahoma City Thunder, uma possível troca. O Miami Heat, demostrou interesse no jogador de 30 anos, que inclusive, gostou da ideia.

A notícia de que o jogador, seu empresário, Thad Foucher e o GM do Oklahoma City Thunder, Sam Presti, estão conversando para uma possível troca do jogador, foi confirmada pelos jornalistas Shams Charania, do The Athletic e Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

Wesbtrook foi draftado em 2008 na 4° escolha pelo OKC, em 11 anos de NBA, o jogador foi All-Star oito vezes, inclusive, duas vezes MVP do All-Star Game. Outro número interessante é que o jogador é o segundo na história da NBA com mais Triple Doubles, são 138 no total, ficando atrás apenas de Oscar Robertson, que tem 181.

Na temporada 18/19, Westbrook teve médias de 22,9 pontos, 11,1 rebotes e 10,7 assistências, onde levou a equipe para os playoffs, mas caiu na primeira rodada para o Portland Trail Blazers.