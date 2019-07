Contrato máximo: Ben Simmons renova por cinco anos com os 76ers

Nesta segunda-feira (15), o Philadelphia 76ers garantiu um dos seus principais jogadores por mais algumas temporadas na franquia. O australiano Ben Simmons, de 22 anos, renovou seu contrato com a equipe. O armador assinou o contrato máximo com Philadelphia e além de continuar no time, ganhará uma grana alta.

A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Rich Paul à ESPN norte-americana e também foi trazida pelo jornalista Shams Carania, do The Athletic NBA. Segundo as fontes, o armador entrou em acordo por cinco anos com os 76ers. Além disso, Simmons assinou o contrato máximo do valor que irá receber da franquia. O australiano receberá pelo período cerca de U$ 170 milhões, ficando atrás apenas de Tobias Harris, na questão de salários da equipe. Harris ganha aproximadamente U$ 180 milhões.

Bem Simmons foi a primeira escolha do draft de 2016, escolhido pelo próprio 76ers. Entretanto, só estreou em 2017, devido a uma lesão. Em 2018, foi eleito calouro do ano pela NBA. Além disso, o australiano foi um dos destaques da campanha de Philadelphia na última temporada ao lado de Joel Embiid, levando a franquia as finais da conferência leste, quando foram derrotados pelo Toronto Raptors.

Simmons teve média de 16.9 pontos, 8.8 rebotes e 7.7 assistências na última temporada. A Austrália tem presença na Copa do Mundo de Basquete em 2019, porém ainda não se sabe se o armador irá jogar o mundial.